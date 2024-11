Margarita Rosa de Francisco criticó a Petro por no actuar frente a casos de violencia de género

Margarita Rosa de Francisco, actriz y columnista muy cercana al Gobierno de Gustavo Petro, criticó la falta de contundencia que ha tenido el presidente para enfrentar los casos de violencia sexual en que han resultado involucrados colaboradores cercanos.



“No puedo desoir por el solo hecho de ser mujer, aunque siga creyendo profundamente en el proyecto del Gobierno actual, que en su administración no termina de tomarse una posición radicalmente feminista con respecto a las denuncias de maltrato que militantes del petrismo han ejercido contra las mujeres”, manifestó De Francisco en una columna en video para el medio de comunicación Vida.

“Al presidente Petro no le tiembla el pulso para destituir a un funcionario corrupto de su propio partido, ni para romper relaciones diplomáticas con el gobierno genocida de Israel, ni para cantarle la tabla a las potencias mundiales sobre su responsabilidad en la crisis climática. Sin embargo, es cierto que no se pronuncia directamente contra la violencia de género practicada por colaboradores cercanos, o por lo menos no lo hace con la contundencia y especificidad que él sabe aplicarles a los asuntos que lo tocan de corazón”, agregó.



De Francisco hizo mención en especial al caso de Armando Benedetti, que hace algunas semanas resultó involucrado en un caso de violencia contra su exesposa en España, por el que no fue detenido valiéndose de su inmunidad diplomática.



“Cómo defender a Armando Benedetti. Ante la evidencia del trato verbalmente violento que dio a su interlocutora Laura Sarabia, registrado en un audio que escuchó Colombia entera. Del contenido de esa grabación, hubieran bastado solo las palabras soeces y los gritos del hombre para desinvestirlo de cualquier cargo en este gobierno, pero asombrosamente sigue representando a Colombia en otro puesto diplomático”, señaló.

Y agregó: “Un gobierno que quiere llamarse progresista no se puede permitir darle un cargo de honor, que además muchas mujeres tenemos que ayudar a pagar con nuestros impuestos, a un tipo que, a todas luces y oídos, reúne las credenciales de un misógino”.



Recientemente, otro funcionario del gobierno Petro, Diego Cancino, que iba a ser nombrado presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), fue acusado por varias mujeres de acoso sexual. Aunque el nombramiento aún no se ha llevado a cabo, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre el caso.

En cifras

Un llamado para tomar acciones urgentes contra la situación de violencia que viven las mujeres en el país, hizo la Procuraduría.



La entidad hizo referencia a casos recientes como el de Yurley Cervantes, asesinada presuntamente por su expareja sentimental; Liyen Moncada Cubides, aparentemente víctima de su padrastro, o Derly Yuliana Soto, asesinada por su novio en Rionegro.



Según la Procuraduría, estos casos evidencian que la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, las violencias sexuales y los feminicidios continúan siendo una realidad desgarradora.



De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Salud, en lo que va corrido del año, se han reportado 131.501 casos de violencia basada en género, de los cuales el 75,6% son contra mujeres.



Estas cifras incluyen 61.102 de violencia física, de los que en 48.018 de los casos ha sido víctima una mujer; 14.375 de violencia psicológica de los que en 11.782, la víctima es mujer y 34.842 de violencia sexual.



Así mismo, de acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y agosto de 2024 se registraron 32.141 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, de los cuales 23.566 han sido en el contexto de pareja.



El Ministerio Público reiteró la necesidad de que las entidades públicas prioricen en sus agendas las graves problemáticas que afectan a esta población.

