Presidente del Senado, Efraín Cepeda advierte inminente recorte del presupuesto en el 2025

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, señaló que la adopción del presupuesto general de la Nación de 2025 por decreto demuestra la baja capacidad de concertación del actual Gobierno nacional y llevará a un inminente recorte del mismo el otro año.

Según Cepeda, "por eso se cayó el presupuesto, por primera vez en la historia reciente de Colombia, el Gobierno pensaba que teníamos un senado genuflexo, y no fue cierto; allí nos impusimos y estamos defendiéndole el bolsillo a los colombianos, que ya recibieron una dura reforma tributaria, y recetarle otra sin discusión ahora hubiese sido irresponsable".

Sostuvo que el gobierno incluye los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento o reforma tributaria, lo cual llevará a demandas y adicionalmente no es claro cuánto será el monto de lo que salga aprobada de la tributaria.

Lea aquí: Petro alerta recortar beneficios a ricos si congreso no aprueba la tributaria

Dijo que para el 2024,"el Congreso le dio al Gobierno casi que un cheque en blanco de 15 billones de pesos, que dijo recaudaría en unos tribunales de arbitramiento; eso fue un fracaso estruendoso, y hubo que recortar el presupuesto, pasó la tijera, y lo mismo va a pasar el año entrante".

Cepeda cuestionó otra vez lo hecho por el Gobierno para dar una salida al problema del servicio de energía en la Costa norte del país, el anuncio de implementación de un impuesto de valorización en la vía Barranquilla-Cartagena y el recorte del presupuesto para la región.

"No, no, eso lo vamos a ver nosotros en la ley de financiamiento. Lo poco que salga tiene que ser distribuido, si no, para equilibrar los presupuestos especiales del Caribe colombiano. Eso lo dije durante mi intervención y dije que será un motivo más para que nosotros no acompañáramos ese presupuesto general de la Nación", declaró.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion