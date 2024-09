Así mueve la llegada del iPhone 16 los precios de viejos modelos del mercado

Ya se empezó a vender en Colombia el tan esperado IPhone 16, la última novedad que lanzó Apple en Estados Unidos, con todos los modelos como la versión estándar, el iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max (el más completo de las generaciones hasta ahora), así como los otros productos que resaltan, como el Apple Watch y los AirPods.



Este nuevo modelo se puede comprar en iShop con precios que van desde $6,02 millones para la versión iPhone 16 Pro, hasta $8,1 millones para el iPhone 16 Pro Max. En Mac Center también se encuentra con precios que van desde $6,4 millones hasta $8,1 millones. Falabella y Alkosto también compiten en la distribución con precios desde los $5,7 millones para el más sencillo, hasta $8 millones al más avanzado.

LR hizo un análisis de los precios de modelos anteriores de iPhone, que aún están a la venta, para saber la variación de precio desde 9 de septiembre, fecha en la que lanzó la nueva familia de dispositivos, hasta hoy, que comenzó la distribución en Colombia.



Los que bajaron



En el análisis se encontró que el iPhone 11 de 128 GB tuvo una baja de precio de más de 35%si se compara con la fecha del lanzamiento de la versión 16 en iShop, mientras que en Mac Center fue de 20%.



Otro de los modelos que tuvo una importante baja en el precio fue la versión 12, que cayó 24% en iShop, mientras que el iPhone 14 Plus 128 Gb bajó 13% en ambas distribuidoras.



Los que subieron



Pese al lanzamiento, el sondeo de LR encontró que algunos modelos tuvieron un alza en su precio. Tanto en iShop y en Mac Center las versiones del iPhone 15 subieron entre 2% a 4%, pero destaca el incremento de 13% en la versión iPhone 15 Plus 512 Gb en iShop.



El iPhone 15 Pro Max 1 Tb, el anterior lanzamiento, registró una subida de 8% en el precio que se consigue en el iShop.



Mac Center destacó que el incremento de la división 15 del iPhone está por una promoción que la compañía lanzó hace dos semanas, pero los precios del 16 frente al lanzamiento de hace un año del 15 continúan siendo los mismo.



Las expectativas



María Juliana Rengifo Murillo, CEO de Grupo Davisa Mac Center para la región, dijo que la empresa fue seleccionada, por primera vez en su historia, para recibir el IPhone 16 en la primera semana de lanzamiento, ya que siempre se hacía entre la segunda y tercera para el público en general.



Rengifo explicó que, desde la preventa, que inició el 20 de septiembre hasta la fecha, llevan más de 1.500 unidades vendidas, con un crecimiento frente al lanzamiento anterior (el IPhone 15) de 20%, con unas proyecciones de venta de entre 20.000 y 25.000 unidades a diciembre.

La directiva señaló que estos nuevos modelos disparan las ventas entre 30% y 40%. "Frente al lanzamiento del año anterior ya llevamos un crecimiento de 20%. Esperamos tener una venta de 20.000 y 25.000 unidades sólo de este producto, pero nuestro crecimiento cuando hay un lanzamiento es más o menos entre 40% y 50%”.



Añadió que Mac Center está comercializando el Iphone16 en más de 45 ubicaciones en 20 ciudades de Colombia, en donde tienen operación, por lo que esperan que las ventas crezcan entre 30% y 40% durante el día de lanzamiento, además de registrar un aumento del tráfico de 50% en los puntos físicos.



“En Colombia, cada vez más la marca está siendo más reconocida y los consumidores quieren adquirir nuestros productos, sobre todo por el eslogan que tenemos en Mac Center y que estamos trabajando con la marca, que es de acercarnos y conectar con nuestros clientes”, enfatizó Rengifo.

¿Por qué se siguen vendiendo modelos pasados?



Leonardo Ortegón Cortazar, doctor en marketing y profesor de marketing del Politécnico Grancolombiano, explicó que la comercialización de modelos viejos en Colombia se sigue haciendo por una estrategia de valor centrada en tres dimensiones clave: funcional, emocional y social.



Ortegón enfatizó en que “desde el punto de vista funcional, estos modelos siguen siendo altamente eficientes y atractivos para consumidores que no requieren las últimas innovaciones tecnológicas, pero buscan un dispositivo confiable a un precio más accesible. Emocionalmente, la marca sigue conectando con aquellos que desean pertenecer al ecosistema de Apple, pero para quienes el costo del modelo más nuevo no es una prioridad".



“Además, en el ámbito social, los modelos anteriores aún ofrecen reconocimiento y estatus dentro de la comunidad de usuarios de Apple, lo que permite a la marca ampliar su base de clientes sin comprometer el prestigio del nuevo iPhone 16”, enfatizó.

Lina Echeverri, directora del Rosario GSB Graduate School of Business de la Universidad del Rosario, dijo que Apple en Colombia viene implementando una estrategia de ventas “vintage”, que se basa en el caso de los modelos antiguos, que implica dar accesibilidad a mercados en los que el poder adquisitivo puede ser “limitado”. También expresó que suele suceder que hay personas que les interesa ciertas características de un modelo anterior a un precio inferior.



Echeverri recalcó que “vender modelos más antiguos también ayuda a Apple a rotar su inventario y optimizar la producción, asegurándose de que no haya acumulación de dispositivos que podrían perder demanda. Hay mercados que no son susceptibles a los cambios tecnológicos en el corto plazo, prefieren mantener un dispositivo de modelo antiguo sin el afán de adoptar las nuevas tecnologías”.

