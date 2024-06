Presidencia pidió investigar a Dirección de Tecnología y Secretaría de Comunicaciones por posibles chuzadas

A través de su cuenta en X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro se refirió a la denuncia hecha por magistrados de la Corte Constitucional acerca de que estarían siendo víctimas de interceptaciones.



El jefe de estado señaló que al inicio de su gobierno dio la orden a los organismos de inteligencia de no usarla contra la oposición, prensa o cortes y que incluso "He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecusión del gran crímen".



Petro señaló que tras la realización de inspecciones a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se evidenció que la entidad "no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servivios de telefonía privada".

"Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado", concluyó Petro en su mensaje escrito este lunes.



Esta polémica se revivió este fin de semana luego que la Corte Constitucional pidió a la Fiscalia investigar las denuncias de un magistrado que denuncia que ha sido víctima de interceptaciones en su celular.



Acto seguido, la Fiscalía anunció que ya abrió una investigación de estas presuntas 'chuzadas' a los magistrados de la Corte Constitucional. Una de las ellas surge a partir del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien denunció cómo él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal.

Según una carta revelada por la Revista Semana, Ibáñez Najar, le cuenta al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos”, revela la carta entregada a la Fiscalía.

