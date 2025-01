Por fin borraron mural de Pablo Escobar en Medellín

Uno de los murales de Pablo Escobar pintado en el barrio de la Comuna Buenos Aires que lleva el mismo nombre por fin fue borrado. El grafiti del capo del cartel de Medellín llevaba años en el mismo lugar como “bienvenida” al barrio que el criminal construyó en 1984 y que llevó inicialmente el nombre de “Medellín sin tugurios”. Sin embargo, en medio de la polémica por la vandalización y borrado masivo de murales en homenaje a víctimas del conflicto armado en la ciudad, surgió en redes sociales una polémica, incluso por parte del presidente Gustavo Petro, quien criticó a los censores de los murales de las madres de la Comuna 13 y a la propia administración de Federico Gutiérrez por borrar las expresiones en homenaje a las víctimas mientras en la ciudad seguían plasmados bochornosos grafitis como el de Escobar en el populoso barrio de la Comuna 9.



Pues bien, este lunes 20 de enero, a través de redes sociales, se conoció que el mencionado grafiti del homicida y narcotraficante finalmente fue borrado, lo cual fue celebrado por alcalde. “Sí era posible y lo estamos haciendo. En la comuna 9 estaba uno de los grafitis más conocidos de uno de los personajes que más daño le ha hecho a nuestra ciudad y a Colombia”, escribió el mandatario, quien a renglón seguido manifestó que recientemente se ha hablado mucho de arte urbano y de cómo éste puede resignificar espacios y construir memoria. Jamás se trata de borrar la historia; se trata de poner en el centro del relato a las víctimas y a los héroes, no a los victimarios”, escribió Gutiérrez a quien varios ciudadanos en redes le recordaron que realmente está comprometido a poner en el centro del relato a las víctimas jamás deberán volver a ocurrir actos de censura y borrados por parte de la administración de murales en defensa u homenaje a las víctimas.

En cuanto al mural de Escobar, algunos habitantes del barrio se mostraron complacidos con que por fin desapareciera. “Nuestros niños no pueden estar condenados a repetir la historia, no tienen por qué seguir diario hablando de un personaje que con todo respeto ya cumplió su ciclo en nuestras vidas”, expresó uno de los habitantes.



No obstante, otros habitantes en testimonios que circulan en redes sociales señalaron que la alcaldía se limitó a borrar solo ese mural que fue el que suscitó el escándalo en redes, pero que a muy pocos pasos de ese quedan otros igual de vergonzosos y que son utilizados por lugareños y por personas externas al barrio para atraer turistas extranjeros que siguen interesados en conocer las historias deformadas que siguen contando inescrupulosos en la ciudad para sacarles dólares a incautos. Se mantiene, por ejemplo, un mural con las caras de todos los cabecillas del cartel de Medellín.



Gutiérrez aseguró que “la comunidad de este barrio contará con todo nuestro apoyo en el proceso de resignificación de este mural para contar las historias de sus procesos comunitarios y de sus construcciones colectivas”.



En el barrio pidieron nuevos proyectos porque buena parte de la economía del día a día se mueve por cuenta de los turistas que llegan a conocer el barrio que fundó el narcotraficante.



Siguen quitando mensajes en homenaje a 'las Cuchas'



Este mismo lunes varias personas en redes sociales denunciaron que los carteles que reproducen el ya famoso grafiti de “Las cuchas tienen razón”, y que colectivos y organizaciones han diseminado por varias partes de la ciudad, están siendo nuevamente arrancados por parte de operarios de la alcaldía de Medellín, por lo que le pidieron al alcalde coherencia en los mensajes que lanza por redes y las directrices que se ordenan desde su administración respecto a este tipo de expresiones artísticas.

