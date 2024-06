Petro le respondió a Santos y en un confuso mensaje habló de reelección y constituyente “en un futuro”

En el marco de un acto protocolario en la Casa de Nariño, desde donde saludó al fuero diplomático residente en Colombia, este martes el presidente Gustavo Petro respondió a la carta que el expresidente Juan Manuel Santos envió a António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas, en la que advierte que en el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc no está contemplada una convocatoria a una constituyente.

Acogiendo la tesis de quien otrora fue su canciller, Álvaro Leyva –que dijo que Santos “aún no entiende bien qué firmó”–, Petro aseguró que el exjefe de Estado está “un poco” confundido y pareciera que “no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso: la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”.

“Hay un antecedente: la paz de Santos, que hoy está en discusión. Él mismo la ha puesto, confundido un poco en su carta dirigida a António Guterres en 2017 con el texto completo del Acuerdo al que llegaron con las Farc”, sostuvo el mandatario, quien manifestó que, si bien Santos logró acordar la paz con la extinta guerrilla, no fue capaz de llevar a Colombia a una era de paz.

Lea aquí: ¿Es suficiente eliminar beneficios penales a los feminicidas?

“Santos logra un Acuerdo, episódico, con las Farc, que no logra tampoco sacarnos hacia una era de paz. Algo falla ahí, que hay que analizar para no volver a repetir el error. Es un acuerdo entre grupos armados, las Farc de un lado, el Estado armado del otro. Unas Farc relativamente derrotada militarmente (...) Santos va a pasar a la historia como constructor de ese proceso, pero pareciera que no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso: la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”, explicó Petro.

Además, defendió la idea de cambiar las normas actuales para implementar el Acuerdo de Paz: “¿Cómo no vamos a tener que cambiar las normas para hacer un acuerdo de paz?, ¿cómo se nos ocurre que el país que tenemos con sus estructuras mentales, políticas, económicas puede ser capaz de hacer la paz en Colombia? La paz y el cambio son sinónimos (...) ¿Qué forma tiene eso? Eso no está escrito en la declaración universal de Estado”.

Conozca: Juan Manuel Santos envió carta a la ONU señalando que el Acuerdo de Paz no

Por otro lado, frente a la constituyente y la posibilidad de que pueda ser reelecto, el presidente insistió en que no quiere otros cuatro años en el poder, aunque –en un confuso y ambiguo mensaje que se presta para varias interpretaciones–, dejó entrever por primera vez que “en un futuro” podría aspirar a la reelección.

“Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz. En esos intríngulis estamos”, agregó.

Le puede interesar: Así fue como estafaron en Cúcuta a más de 200 personas bajo el nombre

En su declaración, el jefe de Estado una vez más le achacó a la prensa la confusión alrededor del proceso constituyente, sin admitir que sus mensajes ambiguos se han prestado para todo tipo de interpretaciones.

“La prensa ha producido una confusión de esto. (Dicen que) la declaración unilateral de paz lleva necesariamente a una asamblea constituyente y está necesariamente a una reelección del actual presidente de la República, empequeñeciendo totalmente el objetivo de la paz por un capricho personal de poder. Esa es una trampa que está escrita en los periódicos y sale en los noticieros, y quieren llevarla a la mentalidad del pueblo colombiano como un pensamiento general, pero eso no es lo que yo quiero”, ratificó el primer mandatario.

Sin embargo, no rechazó de tajo un proceso para modificar la Constitución de 1991, manifestando que es “lo que los pueblos necesitan cada tanto en la historia”. De acuerdo con Petro, la base de la democracia es el poder del pueblo: “Eso es lo que significa la palabra democracia y asustarse con eso, decir que eso de Satanás, demoníaco o terrible, es simplemente porque no entienden la democracia”, precisó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion