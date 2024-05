Oportuna orden de evacuación salvó decenas de vidas en Montebello, Antioquia

La oportuna actuación de los organismos de emergencia en el municipio de Montebello, Suroeste antioqueño, evitó que ayer ocurriera una tragedia y que se hubieran perdido decenas de vidas.



Tras valorar las alertas tempranas que dejó el aguacero que azotó al municipio desde la noche del viernes y monitorear el curso de los afluentes de la zona, el alcalde Óscar Cuervo ordenó la evacuación inmediata de más de 100 familias de las veredas La Honda y Zarcitos.



Luego de la orden, cientos de personas tomaron lo primero que pudieron de sus mascotas, animales de cría y enseres huyeron hacia la parte alta de la montaña.

Siga leyendo: Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va: presidente Petro

Minutos después ocurrió la emergencia. Una avenida torrencial arreció con toda su fuerza y en el camino se llevó 30 casas que quedaron destruidas, tal como quedó registrado desde un drone que monitoreaba la situación desde lo alto.



Las familias más afectadas fueron las que habitan en un caserío llamado La Puentecita. Según el alcalde, aunque no se perdieron vidas humanas y solo hubo tres personas con lesiones leves, las familias no lograron salvar a todos sus animales y la corriente arrasó con varios de ellos.



El gobernador Andrés Julián Rendón, que llegó en horas de la tarde a atender la emergencia, reportó que 60 familias ya habían logrado ser evacuadas. No obstante, hasta anoche al cierre de esta edición, 25 familias todavía estaban a la espera de que la Gobernación, fuerza aérea y organismos de rescate encontraran la forma de realizar una evacuación segura de la montaña donde se refugiaron ya que lograron huirle a la avenida torrencial y seguían esperando en lo alto de la montaña a que llegaran los organismos de rescate departamentales a evacuarlos.



Y es que, aunque el lugar de la emergencia está a solo 15 minutos del casco urbano, Montebello también sufrió varias deslizamientos en sus vías por lo que gran parte del municipio quedó incomunicado durante buena parte del día.



Y es que un deslizamiento causó el cierre en la vía Medellín-La Pintada, lo cual dificulta el acceso al municipio, mientras que se presentó un nuevo derrumbe en la vía que conduce del corregimiento Versalles al casco urbano de Montebello, lo que obligó a un nuevo cierre.



Las precipitaciones que comenzaron desde la tarde del viernes y se prolongaron hasta la tarde noche de ayer, causó inundaciones en Caldas, al sur del Valle de Aburrá, según confirmó la capitana Gladis González, del Cuerpo de Bomberos de ese municipio, quien explicó que en horas de la madrugada el río Medellín empezó a bajar con mucha fuerza, por lo cual el agua entró a un sector de la vereda La Clara conocido como La Playita y afectó un asentamiento de casas que se encuentra muy cerca del afluente.



En El Retiro también amanecieron ayer con el agua hasta las rodillas por el desbordamiento de las dos quebradas de la localidad, la Agudelo y la Pantanito.

Infórmese: Más del 18% de colombianos son víctimas del conflicto armado

Las autoridades tuvieron que activar el consejo municipal de gestión del riesgo para agilizar la respuesta de operarios, maquinaria, agentes de tránsito y personal de la alcaldía para despejar las vías y evitar nuevos represamientos de los afluentes.



Los aguaceros también provocaron un verdadero colapso en la movilidad de varios corredores principales del Oriente y el Suroeste.



Según reportó la Policía de Carreteras, hasta anoche se encontraba cerrada la vía Pintada-Medellín, en el Alto de Minas y el sector conocido como el 60 tenía cierre total por deslizamiento. También en Santa Bárbara, en el kilómetro 39+750 solo se transitó durante gran parte del día a un carril porque un pedazo de la montaña se desprendió arrojando piedra y tierra hacia la vía.



Santa Bárbara es uno de los municipios más afectados en el Suroeste, pues además presentó cierre en la vía La Mansa-Primavera, uno de los tramos históricamente más complejos en el sector del Sinifaná y cuyo cierre colapsa en buena medida la movilidad en este corredor.



Cocorná es otro municipio seriamente afectado, al punto que tuvo que activar desde ya toda su capacidad de respuesta pues desde el miércoles los afluentes principales han mostrado indicios de que podrían desatar grandes emergencias.



El municipio estuvo gran parte del día incomunicado ayer tras el cierre de la vía Santuario-Caño Alegra en el kilómetro 10+400. También en el sector El Recreo, en el mismo municipio, solo tuvo paso a un carril por caída de tierra.

Le puede interesar: Fiscalía imputó al presunto acosador de la periodista Alejandra Murgas

También en el Oriente, en la vía Santuario-Granada, hubo paso a un carril luego de que un movimiento de tierra se llevara un poste de energía de EPM. La conexión entre Cocorná y Granada también presentó problemas en varios tramos y, según señalaron ayer las autoridades, se esperaba que solo hasta entrada la mañana de este domingo se superaran completamente las emergencias en ese corredor, y eso si no seguía lloviendo, cosa poco probable.



La Gobernación de Antioquia señaló que tiene desplegada maquinaria amarilla en al menos 15 frentes en el departamento. Según anticipó el Ideam, Antioquia tiene 17 municipios en alerta roja por riesgo de deslizamientos, otros 30 en alerta naranja y 38 en amarillo. Es el departamento con mayor cantidad de municipios bajo alerta.



Desde hace dos semanas el Gobierno Nacional les solicitó a los alcaldes en estas zonas de riesgo entregar los mapas actualizados de los puntos críticos en sus municipios para adelantar acciones de prevención y mitigación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion