Fiscalía imputó al presunto acosador de la periodista Alejandra Murgas

La Fiscalía General de la Nación imputó este martes, ante un juez de control de garantías, al exmilitar Alfredo Navas Alvis, señalado por la periodista de Noticias Caracol Alejandra Murgas como su acosador en Bogotá.



Una fiscal del Grupo de Trabajo de Violencia de Género le imputó a Navas los delitos de lesiones personales con perturbación psíquica de carácter permanente y fraude a resolución judicial.



"Los elementos de prueba dan cuenta de que el procesado habría incurrido en dicha conducta desde el momento en que le envió a la víctima regalos, notas y poemas", explicó el ente investigador, que no imputó precisamente el delito de acoso sexual.

Según la Fiscalía, Navas presuntamente incurrió en un "asedio sistemático" que sufrió la presentadora en la capital del país. Alejandra había sido amparada por una medida de protección por parte de las autoridades, pero el hombre al parecer no la atendió.



"El hombre, presuntamente, vulneró esta disposición e intentó tener contacto físico con ella", apuntó el órgano penal ocho meses después de agosto de 2023, el momento en que Alejandra empezó a recibir las cartas de su acosador.



Las misivas se convirtieron en chocolates, flores, peluches y otros regalos que llegaban a la sala de redacción de Noticias Caracol. Ante la negativa del personal de seguridad de recibir los objetos, el individuo acudía a las afueras de las instalaciones del canal.

“Desde vigilancia me decían que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando porque yo le solicité que viniera a recogerme”, contó Alejandra, como reseña el medio en el que trabaja.



Caracol ha sostenido que en las cámaras de seguridad del edificio del canal se nota cómo el hombre, que se identificó como Alfredo Navas Alvis ante el medio de comunicación, espera desde la madrugada hasta altas horas de la noche con flores o hablando por teléfono.



Murgas narró en enero de este año que estaba a punto de cumplir cinco meses "desde que este señor ha estado siguiéndome y acosándome". "Ya no puedo salir por la entrada normal, no tengo tranquilidad a la hora de llegar", expresó la mujer.

