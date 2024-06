No vamos a meter al país en semejante vaca loca: Ministro del Interior se distancia de la constituyente

En medio de la confusión y la incertidumbre que persiste en el país alrededor de si el presidente Gustavo Petro convocará o no una Asamblea Nacional Constituyente, su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó que el Gobierno esté impulsando ese proceso, defendió que el primer mandatario está reconociendo a la ciudadanía como “constituyente primario” y que no meterán al país “en semejante vaca loca”.

De acuerdo con el funcionario, la convocatoria a una constituyente no tiene sentido y, en su lugar, defendió que a través de la concertación y el diálogo han podido avanzar en las reformas del Gobierno en el Congreso de la República.

“No queremos seguir hablando de un tema que no tiene sentido. Nosotros no estamos en eso, faltando dos años no vamos a meter al país en semejante vaca loca. Estamos en la búsqueda de un acuerdo nacional, estamos en las posibilidades que nos está demostrando el Congreso de que sí se pueden hacer reformas”, declaró el ministro en diálogo con el Portal de Opinión.

En ese sentido, defendió que el poder constituyente al que se refiere Petro está relacionado con los votos que obtuvo su movimiento político en el Congreso y que hoy deben hacerse sentir con miras a lograr aprobar los proyectos que el hoy primer mandatario propuso en campaña. Por ello, destacó los acuerdos que han permitido destrabar la reforma a la educación o la ley estatutaria de jurisdicción agraria.

“El Congreso demuestra que sí se pueden hacer reformas, pero estamos en que el ciudadano haga valer su voz para impulsar las reformas. Una constituyente no se hace de un sector contra otro. Para que una Asamblea Nacional Constituyente se pacte y de lo que ella salga tenga vocación de permanencia tiene que surgir de un pacto político de toda la sociedad”, agregó Velasco.

Frente a una eventual extensión del periodo del presidente a través de la reelección, el ministro aseguró que no fue la senadora oficialista Isabel Zuleta (Pacto Histórico) quien habló del tema, sino “dos expresidentes que se reeligieron y ellos nos acusan en la reelección y está claro que no estamos interesados”.

Sin embargo, admitió que el interés del Gobierno es darle continuidad a sus banderas y luchas. “Quisiéramos que el énfasis social se mantenga en otros gobiernos”, agregó.

Por otro lado, el ministro del Interior destacó que, con miras al periodo legislativo que arrancará el próximo 20 de julio, el Ejecutivo podría presentar una vez más la fallida reforma a la salud: “El sistema de salud tiene cosas positivas y lo importante es llevar eso a donde no existe un sistema de salud, a las zonas rurales y alejadas. Hay que transparentar el modelo para ver qué funcionó y qué hay que cambiar”.

*Con información de El Colombiano

