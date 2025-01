MinTransporte confirmó que Muelle 13 de Buenaventura vuelve a estar cargo del Estado

El Ministerio de Transporte informó que, en atención a los problemas ambientales evidenciados en el Muelle 13 de Buenaventura, la infraestructura regresará a manos del estado con el objetivo de fortalecer las industrias pesqueras, navieras y astilleras.



Según destacó la ministra de Transporte, actualmente el titular de esta infraestructura es el Instituto Nacional de Vías (Invías), lo que faculta al Gobierno para definir el momento y las actividades para las cuales podrá ser utilizada.

La decisión del Gobierno, surge luego de que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, asegurara que la operación del Muelle 13 de Buenaventura pone en riesgo el ambiente de ese puerto sobre el Pacífico , por lo que respaldó la decisión de suspensión de operaciones ordenada por la ANLA.



Muhamad aseguró que en las operaciones de la instalación no hubo ningún tipo de control ambiental, en cambio se encontró un expediente lleno de irregularidades.



“El expediente entregado por la EPA Buenaventura, la autoridad ambiental encargada de ejercer el control ambiental sobre la operación, lo que evidencia es un gran proceso de irregularidades que podrían y acaban afectando la moralidad pública y el control ambiental”, puntualizó.



“No puede operar un puerto de este tamaño, que ya sabemos es un puerto de gran calado, sin licencia ambiental dada por la ANLA”, explicó.



En ese sentido, la jefa de la cartera de Ambiente reiteró que la decisión de la ANLA se basó en un estudio sistemático del expediente y el sector ambiental, además de regirse plenamente por la normativa actual.



Por otro lado, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, hizo referencia sobre la aparente pérdida de al menos 600 puestos de trabajo debido a la suspensión de las operaciones impartidas por la ANLA.



López aseguró que los trabajadores de la infraestructura son contratistas del Estado y no trabajadores de planta, por lo que no se verán afectados por las medidas que únicamente buscan salvaguardar el medio ambiente.



“El Muelle 13, es uno de 15 muelles, es uno de otros tantos muelles que existen más otras dos sociedades portuarias más. De hecho, mucha de la carga que supuestamente iba a llegar a Muelle 13 está llegando a otros muelles, eso significa que tampoco hay una afectación como se quiere mostrar al país”, argumentó López.

