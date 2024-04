Los intimidantes audios de Aida Merlano y Armando Benedetti que salpican al presidente Petro: “Saco la artillería y ataco”

Hasta la fecha, un acuerdo secreto entre la campaña presidencial de Gustavo Petro y Aida Merlano, supuestamente instigado por el régimen venezolano de Nicolás Maduro, habría permanecido oculto, según lo revelan unos audios entre la excongresista conservadora y el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, dados a conocer por la revista Semana, este sábado, 27 de abril.

Estas grabaciones arrojan luz sobre la crisis que atravesaba Merlano debido a su inminente extradición desde Venezuela a Colombia. Merlano había permanecido en territorio venezolano por poco más de tres años, tras su espectacular fuga en octubre de 2019, captada por cámaras de seguridad mientras se encontraba en una consulta odontológica en Bogotá.

Las conversaciones datan de unos días antes de que Merlano fuera deportada desde Venezuela el 10 de marzo de 2023. En ellas, la excongresista, visiblemente alterada, le comunica a Benedetti que informe al presidente sobre la inesperada naturaleza de su extradición.

Lea aquí: Hombres armados retuvieron a operarios de CENS y se robaron una grúa, en San Faustino

Ante la ansiedad de Merlano, el entonces embajador en Venezuela intenta tranquilizarla, cambiando su versión para asegurarle que Petro ya estaba al tanto de su situación legal.

A lo largo de los audios, queda patente la estrecha relación entre Aida Merlano y Armando Benedetti, así como la discusión de temas sensibles que podrían poner en riesgo a Petro, amenazándolo con revelar todo lo que sabe sobre su campaña.

Tras su retorno a Colombia el 10 de marzo de 2023, luego de que una semana antes el país se viera sacudido por las denuncias de Day Vásquez contra su exesposo Nicolás Petro, acusándolo de presuntamente recibir fondos ilícitos de narcotraficantes, incluyendo al Hombre Marlboro, para la campaña presidencial, Aida Merlano volvió a dialogar con Benedetti.

Le puede interesar: Un proyecto musical en la ciudadela de Atalaya, busca transformar la vida de niños y jóvenes

En esta ocasión, la conversación giró en torno a los responsables de su inesperada deportación, la cual la dejó sintiéndose traicionada por el Gobierno Nacional. Merlano mencionó a una mujer como posible culpable, pero Benedetti fue contundente al negarlo: “Que no fue ella, hombre”. En cambio, señaló a Laura Sarabia, actual directora del Dapre y mano derecha del presidente Petro, como la responsable.

“Que no fue ella, es la hijueputa Laura, que viene aquí a mamar gallo y tal, que tiene una estrategia, y no me la comentaron y yo me emputé, cómo así que una estrategia con Aida Merlano. Cómo no me dicen un culo, eso es la imbécil que se cree mejor que uno, ella lo que pasa es que está ahí, y ella quiere que yo no haga falta y se las tira de inteligente y no sé qué mondá”.

Lea también: Nueva masacre en Colombia: cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas un cantante de música popular

Durante las conversaciones, Benedetti proporciona a Merlano un resumen crítico de sus intercambios tanto con Petro como con Sarabia respecto a su deportación, así como de la incomodidad expresada por la excongresista.

En otro diálogo posterior, Benedetti informa a Merlano sobre su última conversación con Laura Sarabia. En esta ocasión, el embajador indaga a la mano derecha de Petro acerca de qué acciones desean que se tomen con respecto a Merlano, y según él, nadie le ofrece orientación al respecto.

Por el momento, la exrepresentante a la cámara por el Atlántico permanece recluida en el batallón de Malambo en Soledad, Atlántico. Enfrenta una condena por compra de votos y está bajo investigación por su fuga. Ante esta polémica, aún persisten muchas incógnitas sobre qué le ofrecieron a la excongresista y qué se esperaba de ella a cambio en la campaña.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion