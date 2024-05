Soy campeona Mundial escolar de ajedrez Blitz: cucuteña Ghisell Morales

Más de mil cien ajedrecistas de todo el mundo reunió el Mundial de Perú.

Ha sido un gran sueño

Con relación al título de la modalidad Blitz como fueron esas sensaciones de subir al podio como campeona, anotó que “para mí fue algo raro, e inesperado, pero a la vez estaba a la expectativa. No me creía que lo pudiera ganar, pero al final lo logré y fue súper increíble porque no solo era ratificar que era campeona suramericana, sino además soy campeona Mundial escolar de Blitz”, afirmó la cucuteña.

Le puede interesar: Ghisell Morales, oro y plata en Festival Suramericano de la Juventud de ajedrez

De igual manera la nortesantandereana añadió que la diferencia entre uno y otro mundial es bastante y se siente en la competencia lo que la ha llevado a prepararse mejor.

“Comparado con el de Panamá hace dos años, naturalmente es diferente sobre todo por el nivel (técnico) en el de ese entonces no tenía la experiencia de ahora y tampoco era tan disciplinada como lo soy ahora. Era un sueño llegar a una última ronda de un mundial y tener la oportunidad de ganármelo, para mí era como un imposible, pero aquí estamos subiendo de puesto” señaló orgullosa de su logro Ghiell Morales.

Destacó que ha sentido que ha evolucionado y ello se ve reflejado en los resultados, producto de la dedicación concentración para estudiar las partidas.

“Siento que he crecido en el juego gracias a los arduos entrenamientos diarios y ese esfuerzo ha venido dando los frutos esperados y eso significa mucho”, subrayó la campeona.

Admitió que una durante el torneo una de las partidas más difíciles fue ante la peruana Ramalia Vizcarra terminando en tablas.

En cuanto a ser la nueva referente del ajedrez femenino en la región si la compromete para llegar a la cúspide más alta, Ghisell remarcó que “Nunca me imaginé ser referente de un departamento, me parece impresionante, increíble. Espero que con esto en Norte de Santander y Cúcuta los institutos de deporte se den cuenta que el ajedrez si puede ayudar para masificar este deporte. Necesitamos volvernos fuertes. Sabemos que el talento está, pero falta el apoyo”, concluyó

La deportista agradeció a la Federación Colombiana de ajedrez, a Indenorte, por los apoyos para haber asistido al campeonato.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion