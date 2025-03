Colombia lidera las listas de turismo 2025 por su riqueza cultural y natural, ¿cuáles son los destinos destacados?

En un año que promete ser histórico para el turismo colombiano, varios medios internacionales de prestigio, como Condé Nast Traveler, The Wall Street Journal, Wanderlust UK y The New York Times, han posicionado al país como uno de los destinos más destacados para visitar en 2025, destacando su diversidad cultural, natural e histórica.

Entre los destinos que más captaron la atención de estos medios se encuentran Santa Marta, el río Magdalena, Cartagena y Mompox.

Santa Marta, la icónica Perla del Caribe, se destacó en la lista de Condé Nast Traveler como uno de los “Mejores lugares para visitar en América Central y del Sur”, un destino, conocido por sus playas con certificación Bandera Azul y su cercanía al Parque Nacional Natural Tayrona, que celebrará su aniversario número 500 con festivales que honrarán su rica historia afrocolombiana.

Por otro lado, el río Magdalena, incluido en la lista de los “10 mejores lugares para visitar en 2025” de The Wall Street Journal, será escenario de un ambicioso proyecto de turismo fluvial liderado por AmaWaterways.

Wanderlust UK también reconoció a Cartagena como un destino de lujo emergente, exaltando la próxima apertura del hotel Four Seasons en la ciudad amurallada. Además, la adaptación de Cien años de soledad por parte de Netflix ha puesto el foco en Colombia, atrayendo a un público global curioso por experimentar el realismo mágico que Gabriel García Márquez retrató en su obra. El enfoque en la sostenibilidad también ha sido clave para este renacer turístico, y la organización de la COP16 en Cali en 2024 y proyectos que promueven el turismo responsable en regiones como el Amazonas y la Sierra Nevada de Santa Marta demuestran el compromiso del país con un futuro más consciente.

En su lista anual “52 Places to Go”, The New York Times ubicó a Mompox y el río Magdalena en el puesto 17, destacando la singularidad de este pueblo colonial como una joya cultural y natural. Este destino, famoso por su arquitectura y su tradición en la orfebrería.

Lo cierto es que con cruceros de lujo, festivales culturales y una oferta turística que mezcla tradición e innovación, Colombia está lista para recibir a miles de viajeros en 2025.

