Invima lanzó alerta por productos fraudulentos para tonificar músculos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó esta semana una alerta sanitaria para advertir a la ciudadanía sobre el peligro que representa para la salud de los ciudadanos la venta de cuatro artículos que son promocionados por tener múltiples beneficios para la salud. Según la entidad, esos productos no cuentan con registro sanitario Invima, por lo cual su comercialización en Colombia es ilegal.

Según informó el Invima, en los empaques primarios de los productos en mención, se evidencia la leyenda que dice “materia prima” y adicionalmente, en su etiquetado, declaran una dosificación específica para un consumidor final, así como evidencia que algunos de estos productos se enuncian propiedades terapéuticas. Ante esto, advierte que los productos comercializados como materias primas no son aptos para consumo directo debido a su alta concentración, lo que podría generar riesgos en la salud de quienes lo consuman.

Los productos señalados en esta alerta son Creatinine, Wey Protein marca One y Beta–Alanina y 100 % Whey marca Easy Supps. De acuerdo con la entidad, estos artículos no están autorizados por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos no cumple con la normatividad vigente, es decir, el Decreto 677 de 1995 que reglamenta el régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza.

El Invima señaló que estos productos se consideran fraudulentos, por lo que su consumo representa un riesgo para la salud de los consumidores. En ese sentido, se desconocen aspectos relevantes como su composición (fórmula cualicuantitativa) y sus condiciones de almacenamiento, transporte y distribución.

Al respecto, el Instituto ha alertado sobre los riesgos que tienen este tipo de productos, señalando el peligro que representa para la salud de los ciudadanos e, igualmente, hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los artículos.

Por eso, hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique el número de registro sanitario del producto antes de utilizarlo para confirmar su autenticidad a través de este enlace, en donde puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

¿Qué puede hacer la ciudadanía con esta alerta?

En primer lugar, el Invima señala que los consumidores se deben abstener de adquirir los productos Creatinine, Wey Protein marca One y Beta–Alanina y 100 % Whey marca Easy Supps; así mismo, no comprar medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Además, recuerda que estos artículos se venden en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

Por otro lado, solicita que se informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial (secretarías de salud distritales, municipales o departamentales) si tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice este producto.

Y para quienes lo hayan comprado o lo estén consumiendo, recomendaron suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que representa para la salud, informar al Invima o entes de salud territoriales los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuyan o comercialicen este producto y que, si por su consumo, ha presentado algún evento adverso lo reporte por este enlace o por el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Finalmente, esa entidad recomendó a los hospitales, clínicas y profesionales de salud que si encuentran pacientes que consuman los productos mencionados en esta alerta sanitaria, indiquen la suspensión de su consumo por los riesgos mencionados y notificar al Invima sobre la adquisición de los productos mencionados con los datos suministrados por los pacientes sobre la dirección y medio de adquisición del producto.

