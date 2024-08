Hollman Morris se defiende de acusaciones de acoso laborar en RTVC y dice que se deben a “contratadero” que había en la entidad

En medio de los escándalos al interior de RTVC, Sistema de Medios Públicos, este viernes el gerente de esa entidad, Hollman Morris, publicó un extenso comunicado en la red social X en donde se defiende de los señalamientos en su contra por presunto abuso y acoso laboral, señalados por la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli.

“El afán no es informar la verdad ni siquiera acercarse a ella, es golpear al gobierno y al presidente, que sea verdad o no, es lo de menos. Que fácil ir reproduciendo cuanta filtración se hace, olvidan el contexto, sépanlo bien el ‘contratadero’ se les acabó. Esa contratación administrativa que superaba la misional se acabó y allí echarán mano de cuanta cosa para quedarse en el cargo o salir sin antes hacer daño (sic)”.



“Saben muy bien que cuentan con un ejército de ‘medios’ periodistas” que están dispuestos a publicar lo primero que les llegue lo que sea con el único propósito de golpear al gobierno. Para la muestra, terminó el día y ningún medio de los que titula triturando mi reputación una vez más y como siempre no ha llamado a la oficina de prensa de esta entidad para si quiera algo elemental del periodismo Corroborar, Contrastar, Confrontar (sic)”, agregó Morris, intentando dar una cátedra de periodismo, aunque la propia Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) ha hecho informes en donde se demuestra que Morris convirtió los medios estatales en gobiernistas.

Además, la carta de renuncia de Silvana Orlandelli, como directora de Señal Colombia, es clara en señalar punto por punto cada uno de los motivos que condujeron su salida.

“He sido respetuosa, como su subordinada (refiriéndose a Morris), de las decisiones que se han tomado desde hace varios meses (...) que los cambios constantes de programación en un mismo día, interrupciones inesperadas y no informadas al área de programación consecutivamente, levantamiento de programas, desinformación constante para las audiencias de sus programas habituales afecta y desconoce una construcción de audiencia cultivada por años y con la que han crecido generaciones de colombianos”, dice la carta.

A pesar de los señalamientos, que no vienen de ahora, pues también produjeron la salida de la anterior gerente Nórida Rodríguez, el presidente Gustavo Petro sigue empecinado en mantener a Morris.

Se trata de uno de sus colaborares más cercanos desde tiempos de la Alcaldía de Bogotá, quien ayuda al mandatario a traducir sus mensajes ante la opinión pública utilizando los medios del Estado para tal fin. Pero también Morris, desde RTVC, organiza conciertos por distintas causas, como su apoyo a Hamás en el contexto del conflicto con Israel.

