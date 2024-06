Hablemos de salud mental: Unicef Colombia lanza campaña para niños y adolescentes

‘Abraza tu mente’

Para extender el alcance de la campaña, Unicef ha unido fruerzas con el influenciador Juan David Morales, conocido como 'JuanDa', quien cuenta con una gran audiencia entre niños y adolescentes compartiendo sus propios desafíos de salud mental en sus contenidos.

A su vez, 30 jóvenes de todo el país, incluidos influenciadores, periodistas y adultos cuidadores, se han unido como champions de la campaña, ayudando a difundir los mensajes y desmitificar la salud mental.

Unicef también presenta “On My Mind” (En mi mente), un podcast de salud mental en alianza con Spotify, que originalmente surgió para atender las necesidades urgentes de los jóvenes afectados por la guerra y ahora estará disponible en español. Este podcast ofrece apoyo psicológico a quienes no pueden acceder a estos servicios de manera particular.

“Abrazar la mente es darle un voto de confianza a las emociones. Abrazar la mente es no dejarse silenciar por estigmas y miedos. Abrazar la mente es poder compartir los sentimientos con otras personas. Por eso, en Unicef, de salud mental sí hablamos”, concluyó Chapuisat.

