Fiscalía descartó participación de otras personas en la muerte de Carlos David Ruiz en Corferias

Las autoridades siguen avanzando en las investigaciones para esclarecer la muerte del joven Carlos David Ruiz en Corferias tras asistir al Baum Festival el pasado 26 de mayo en Bogotá.

Lo último que se conoció del caso fue el dictamen preliminar de Medicina Legal al que tuvieron acceso medios como RCN y Revista Semana y que determinó que la muerte del joven de 25 años se habría producido por asfixia por inmersión, es decir, la caída del cuerpo a una superficie con agua que le habría impedido respirar por varios minutos hasta morir.

Ese dictamen va en línea con la escena en la que fue hallado el cadáver del joven, pues su cuerpo estaba flotando en un tanque de agua en las instalaciones del recinto ferial cuando fue encontrado un día después de haber reportado su desaparición en el festival de música electrónica.

Lo que se sabe sobre la muerte del joven es que, en la madrugada del sábado 25 de mayo, estaba abandonando el lugar junto a sus amigos, pero, ante la cantidad de personas, se separó de ellos.

Carlos David Ruiz, según contó una amiga que lo acompañaba, estaba en alto estado de embriaguez y le entregó su celular a otro amigo y le dijo: “Tenga y ya nos vemos”. “Desde ahí ya no se supo más” de su paradero hasta la tarde del domingo 26 de mayo, cuando trabajadores de Corferias encontraron el cuerpo del joven en un tanque de agua.

Y es que además de la causa de la muerte de Ruiz, el dictamen preliminar de Medicina Legal también reveló rastros de tres sustancias en su sangre: cocaína, tusi y alcohol.

Entre tanto, la Fiscalía avanza en la investigación que, en un primer momento, descartó manos criminales en el hecho, ya que en las pruebas que se conocen hasta ahora como los videos de cómo el joven intenta lanzarse a un tanque hasta lograrlo y ahora el dictamen preliminar de Medicina Legal, no aparecen otras personas involucradas en la muerte de Ruiz.

De acuerdo con Semana, la Fiscalía está analizando las grabaciones de las cámaras del circuito cerrado de televisión de Corferias que mostrarían que Ruiz Molina llegó hasta la puerta tres y se subió a los andamios de uno de los escenarios. Posteriormente, accedió a la parte trasera del escenario, detrás de una tela negra utilizada como fondo visual de la estructura.

En las imágenes se observa como Ruiz escala los andamios y se lanza hacia un tanque. No había nadie cerca en ese momento. En un primer intento, el joven cayó al suelo, pero volvió a escalar la estructura y se lanzó de nuevo.

Días después, un empleado de Corferias le contó a medios que, al parecer, sus compañeros sabían desde la mañana del sábado 25 de mayo que había un muerto en el recinto ferial, pero les pidieron no decir nada para no arruinar la segunda jornada del festival de música electrónica, que era el más concurrido. Pero esa versión no fue confirmada por las autoridades.

“Hay un muerto, pero no quieren que lo sepa Fiscalía ni periodismo para no tirarse en nada (la organización del evento) porque faltaba lo más grande que era el sábado por la noche”, aseguró el empleado.

