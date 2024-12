Gustavo Petro defendió fin de “Colombia Sin Hambre” anunciada por director del DPS

En ese sentido, el mandatario invitó a jóvenes y padres pobres con hijos mayores a 6 años a “configurar cooperativas productivas y recibir créditos para la producción”.

“Las cooperativas juveniles y de mujeres serán nuestra prioridad en el 2025”, cerró su mensaje el presidente de la República.

Vale recordar que el director del DPS, Gustavo Bolívar, anunció que, por la reducción de $1,7 billones en el presupuesto asignado a la entidad, no se podrán continuar entregando los subsidios de “Colombia Sin Hambre”.

“Yo no les puedo decir mentiras, el año entrante no se va a pagar “Colombia Sin Hambre”, desaparece. Yo les quiero decir que los recortes no dependen de mí, yo solo soy un funcionario. Si no me giran, pues ya no es culpa mía, porque a nosotros nos traslada el dinero el Ministerio de Hacienda”, señaló Bolívar.

Por eso, el funcionario pidió a los beneficiarios del programa que se reúnan en cooperativas para formar proyectos de emprendimiento, con los que puedan acceder a créditos para la producción.

Finalmente, dijo que la entidad a su cargo firmó un convenio con el Fondo Nacional de Garantías para colocar cerca de $500.000 millones para estas cooperativas.

