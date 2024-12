Gustavo Bolívar anunció el fin del subsidio ‘Colombia sin Hambre’ para 2025

Hay molestias en los ciudadanos por los diferentes recortes presupuestales que se ha realizado en el Gobierno nacional a lo largo de 2024. Entre los programas de interés social se encuentra el subsidio ‘Colombia sin Hambre’, que beneficia a las comunidades más vulnerables del país.

Sin embargo, algunos beneficiarios manifiestan no haber recibido los últimos pagos correspondientes a estos meses, por lo que exigieron explicaciones a Gustavo Bolívar, director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), quien luego apareció en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter) explicando que él no tiene la culpa.

Bolívar dijo que el recorte presupuestal de este año le quitó a la entidad 1.7 billones de pesos, reduciendo su presupuesto total de 10.7 billones a 9 billones.

“Al hacer un recorte, yo no puedo pagar todo lo que está estipulado. Yo llegué a esta entidad en marzo y ya había hecho un presupuesto”, dijo.

El director DPS agregó que él, en su labor, depende del Ministerio de Hacienda y aclaró que la falta de fondos no corresponde a temas de corrupción.

“No es porque yo me haya robado la plata, ni la haya malgastado... sencillamente no la tengo. Yo dependo de lo que me gira el Ministerio de Hacienda y esa plata no se giró. Lo único que se paga completamente es el IVA”, enfatizó.

Así mismo, que el recorte presupuestal se generó por un “bajo recaudo de renta”, del IVA y de otros impuestos. Aseguró que la falta de fondos es por la ley de financiamiento recientemente negada por el Congreso: “Nosotros no tenemos la culpa”, enfatizó.

“Yo les quiero decir que los recortes no dependen de mí, yo solo soy un funcionario. Si no me giran, pues ya no es culpa mía, porque a nosotros nos traslada el dinero el Ministerio de Hacienda”, señaló Bolívar.

El funcionario anticipó más recortes para el año 2025 y que el programa de interés social ‘Colombia sin Hambre’ desaparecerá.

“El año entrante no se va a pagar este subsidio. Nosotros vamos a pedirle a estas personas que hasta hoy fueron beneficiarias que se organicen en cooperativas y les vamos a facilitar las herramientas”, puntualizó.