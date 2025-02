Gremios piden prudencia al presidente, para evitar guerra comercial con EE.UU.

En la mañana de este lunes se llevó una reunión entre gremios económicos y el gobierno nacional frente al relacionamiento del gobierno con los Estados Unidos y la situación generada con Trump.



El encuentro fue llevado a cabo con la nueva canciller, Laura Sarabia, y el sector privado, que pidió al presidente, Gustavo Petro, moderar sus publicaciones en redes frente a un latente riesgo económico del país.



“Estamos en el filo de la navaja. Estamos diciéndole al presidente de la República que es muy importante que mida cualquier Twitter que tiene o cualquier x que publique porque esto puede ocasionar un daño económico sin precedentes”, señaló el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez.



Agregó que “la diferencia existe, pero lo que queremos es que se mantenga el canal y el canal tiene que ser a través de la Cancillería y de nuestro embajador para que esta manera podamos tener resultados”.

Desde los sectores económicos del país pidieron a la Canciller Laura Sarabia y su equipo de trabajo la importancia de entender que no se puede tener una lucha desigual con los mercados de los Estados Unidos, puesto que traería graves consecuencias para el país.



“Estados Unidos tiene la capacidad económica y nosotros tenemos la posibilidad de defender a nuestro empresariado, tenemos más de 30% de nuestras exportaciones de Estados Unidos, tenemos más de 40% de la inversión extranjera de los Estados Unidos y adicionalmente, pues debemos de entender el riesgo de que no tengamos problemas de inflación y otros que nos pueden ocasionar”, advirtió.



Luego del encuentro, el consejo gremial le pidió directamente al gobierno buscar puntos de encuentro y “No tenemos que no salir como locos a ir a los Estados Unidos a perseguir a los congresistas. Tenemos que tener una agenda muy clara para poder verdaderamente tener resultados”.

Finalmente, el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, señaló que el paso seguir luego de estos desencuentros entre Petro y Trump es revisar los costos que puede tener una mala decisión como son estos enfrentamientos con Estados Unidos, porque una posición más férrea sería una de las peores crisis de la economía para Colombia.



“Es decirle al presidente de la República que no es el momento en este instante de hacer una guerra con los Estados Unidos, que gracias a dios no nos pusieron el 25% de esos aranceles porque esos aranceles hubieran sido la condena para el sector agropecuario, para la economía y muy seguramente hubiéramos tenido una inflación muy grave que iba a caerle a los hogares más pobres de Colombia”, puntualizó.

