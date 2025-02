Uribe asegura que Colombia está en “un naufragio” por culpa de Petro y Santos

Una vez más, el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, arremetió contra el actual jefe de Estado, Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, exmandatario. Este domingo, a través de un video publicado en sus redes sociales, Uribe aseguró la “tripulación” del gobierno de izquierda ha llevado al naufragio al país y que será muy difícil recuperarlo.

“Qué difícil será recuperar a Colombia después de este naufragio inducido por la tripulación petrosantista”, manifestó el exmandatario nacional en un corto video en donde hace además cuestionamientos a la propuesta del presidente Gustavo Petro de que los migrantes colombianos ilegales se devuelvan a un país muy inestable como está Colombia.

“Los pasajeros desembarcan del naufragio inducido por la tripulación. ¿Cómo pretender que los colombianos no se vayan? ¿Cómo pretender que regresen al país si las oportunidades se restringen? Se quiebra la salud, se encuentra la manera de gastarse los recursos de los fondos de pensiones. Van a dejar al país con un grave riesgo de energéticos”, sostuvo.

Planteó además que “apuntan a quebrar las empresas de servicios públicos. El país afectado por los impuestos, otras reformas que amenazan la inversión y el empleo, el gasto burocrático del Estado por las nubes y la tragedia del Catatumbo pretenden resolverla con la tiranía corrupta de Maduro que invadió al Catatumbo”.

Es importante precisar que, hace algunos días el expresidente Uribe también lanzó dardos contra Petro por decretar el estado de Conmoción Interior en el país tras la crisis en el Catatumbo.

“Esta conmoción del presidente Petro, que tendría razón para proteger a la ciudadanía del Catatumbo, es una conmoción creadora de pánico entre los ciudadanos. Pánico por la expropiación administrativa y porque crea nuevos impuestos”, señaló el jefe del Centro Democrático.

“En este país faltan recursos por exceso de gasto público, por derroche. No se entiende que venga un derrame adicional de impuestos. No puede ser que para proteger a la ciudadanía del Catatumbo, ahora le cause este problema a toda la ciudadanía de la patria”, agregó.

