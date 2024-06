Gobierno Petro: van 17 cambios en el gabinete en 22 meses y vendrán más

Un gobierno no es solo su presidente. Incluso en sistemas presidencialistas, como en Colombia, la figura del jefe de Estado lidera y articula varios frentes, pero no alcanza a abarcarlos todos. Por eso la importancia de un gabinete ministerial robusto que trabaje con autonomía, pero con la línea del mandatario de turno. Históricamente, dependiendo de la cartera, se nombran a personas expertas en ese sector, pero que también cumplan la doble condición de ser políticamente representativos —algunos son cuotas de la coalición de Gobierno— y que gocen de la confianza del presidente.

Sin embargo, Gustavo Petro ha demostrado desde su paso como alcalde de Bogotá que construir equipos a mediano y largo plazo no es su mayor virtud. La personalidad del mandatario, expuesta en su impuntualidad, su predilección por trabajar en horarios nocturnos y su desconfianza construida, con o sin razón, produce que algunos funcionarios cercanos se cansen pronto o que el mismo Petro se canse de ellos.

Por ejemplo, el excomandante del M-19 y entonces secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolff, renunció a los pocos meses de haber asumido el cargo en la Alcaldía de Bogotá. Luego se conoció, dicho por el propio Navarro, que uno de los detonantes fue que Navarro madrugaba mucho y que Petro trabajaba más de noche, entre otras diferencias irreconciliables.

El hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, fue asesor de relaciones internacionales de la administración Petro y así describió al entonces alcalde en 2012: “No se trata sólo de buenos modales ni de cuestiones de estilos. En la política las formas son de fondo. No basta con tener los principios correctos ni la razón científica. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota (...) La repetida impuntualidad no es nada distinto a un profundo irrespeto por los demás”.

Lo que García-Peña llamó “las formas” volvió a ser protagonista cuando Petro llegó a la Casa de Nariño. La cuenta de los cambios en el gabinete van así: 17 en 22 meses de Gobierno y vendrían más, según anunció el presidente desde Suecia hace unos días. Los relevos serían en Educación, Agricultura y Vivienda, según conoció este diario.

“El cambio de gabinete tiene que ver sobre todo con que vamos en mitad de gobierno y hay que hacer una evaluación (...) ¿Quiénes han podido llevar el cambio hacia adelante y quiénes no han podido porque los privilegios se los han impedido? Hay que evaluar”, indicó Petro.

Hasta ahora, en orden cronológico y por ministerios, estos han sido los relevos:

Deporte

La exmedallista olímpica María Isabel Urrutia salió en febrero de 2023, en medio de un escándalo por la firma irregular de múltiples contratos. En su reemplazo, la profesora Astrid Rodríguez ocupó el cargo hasta febrero de 2024 cuando presentó su carta de renuncia por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, que iban a ser en Barranquilla. La actual ministra del Deporte es Luz Cristina López, licenciada en educación física y de origen político conservador.

Cultura

La dramaturga Patricia Ariza salió de su cargo en febrero de 2023. Según dijo, el presidente Petro nunca le dio razones sobre su despido y tampoco se comunicó con ella para notificarla personalmente. Durante varios meses estuvo como ministro encargado el músico Jorge Zorro. En agosto del año pasado llegó el actual ministro, Juan David Correa, quien es editor y periodista.

Educación

Alejandro Gaviria, quien compitió también en la carrera por la presidencia, solo duró seis meses en el cargo. Gaviria salió en medio de profundas diferencias con el jefe de Estado y parte de su gabinete sobre varios temas, entre ellos la reforma a la salud. En su reemplazó llegó Aurora Vergara, quien era viceministra de esa cartera y es la primer ministra de Educación afrodescendiente.

Agricultura

La experimentada exministra Cecilia López también hacía parte del grupo de ministros de origen político de centro que salió de su cargo en medio de diferencias con el presidente Petro. Actualmente la ministra es Jhenifer Mojica, reconocida experta en derecho agrario.

Hacienda

José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República, también fue uno de los ministros del centro político que salió por diferencias con el mandatario. En su reemplazo ocupa el cargo Ricardo Bonilla, de la entraña del petrismo.

Salud

Este sector lo empezó liderando la médica Carolina Corcho, pero salió del cargo en agosto de 2023 tras no lograr consensos con la reforma a la salud. Igual de polémico, el actual ministro es Guillermo Alfonso Jaramillo, exfuncionario de Petro en Bogotá.

Interior

Quien fuera jefe de debate del presidente Petro y cercano al expresidente Santos, fue el primer ministro de Interior: Alfonso Prada. Hoy sigue en el Gobierno como embajador en Francia y su reemplazo, el liberal disidente Luis Fernando Velasco, ocupa ese cargo desde abril del 2023, a pesar de los vaticinios constantes sobre su posible salida.

MinTic

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones arrancó siendo liderado por la abogada Sandra Urrutia, quien estuvo en el cargo hasta abril de 2023. Ese mes llegó Mauricio Lizcano, que empezó en el gabinete siendo Director Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Transporte

El conservador Guillermo Reyes, quien ahora es embajador en Suecia, también estuvo envuelto en algunas polémicas como el uso de un avión de un contratista del Gobierno. En abril de 2023 fue reemplazado por William Camargo, quien venía de ser director de la Agencia Nacional de Infraestructura y líderó el Instituto de Desarrollo Urbano en la alcaldía Petro.

Minas

La cartera de Minas y Energía, ocupada históricamente por expertos del sector, ha sido una de las que más polémica generó desde la llegada de Irene Vélez. La filósofa, cercana a la vicepresidente Francia Márquez, salió del cargo en medio de varias polémicas, pero hoy es cónsul en Londres. El actual ministro es el ingeniero Andrés Camacho.

Ciencias

Este Ministerio no ha sido protagonista en el Gobierno a pesar de las promesas de campaña. En el gabinete inicial quien ocupó este cargo fue el profesor Arturo Luna y en su reemplazo está Yesenia Olaya desde mediados de 2023.

Relaciones Exteriores

El primer nombramiento que hizo el recién electo presidente Petro en 2022 fue Álvaro Leyva en la Cancillería. De origen conservador y cercano a los procesos de paz, Leyva salió por la puerta de atrás ya que la Procuraduría lo suspendió por problemas en la licitación de la renovación de pasaportes. En encargo estuvo el hoy canciller Luis Gilberto Murillo, quien se desempeñaba como embajador de Colombia en Estados Unidos.

DNP

Quien dirija el Departamento Nacional de Planeación tiene asiento en el consejo de ministros. Se trata de un cargo técnico que está articulado con el Plan de Desarrollo e involucra el trabajo con varias carteras. Quien ocupó ese puesto fue Jorge Iván González. El economista salió en febrero de este año. Llegó a reemplazarlo un político de izquierda, exsenador y de los afectos del presidente Petro: Alexander López.

Dapre

El Departamento Administrativo de la Presidencia es uno de los cargos de mayor confianza y cercanía de un presidente. Se trata de la persona que coordina la Presidencia como unidad administrativa, pero también sirve de filtro para quienes se acercan al mandatario. En un principio estuvo Mauricio Lizcano, quien fue reemplazado por Carlos Ramón González, otro poderoso funcionario quien ocupa la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras la llegada de la mujer más joven y poderosa del Gobierno: Laura Sarabia.

Inicialmente, Sarabia fue secretaria del presidente Petro, luego regresó al Gobierno (formalmente) y tuvo un corto paso como directora del Departamento de Prosperidad Social. Hoy ocupa la dirección del Dapre y la jefatura de gabinete.

Solo cinco sin cambios

Con todos estos relevos, solo quedan cinco funcionarios del gabinete inicial en agosto de 2022. Dos ministros de origen liberal como Catalina Velasco en Vivienda y Néstor Osuna en Justicia. Dos funcionarias cercanas ideológicamente al presidente Petro: Susana Muhamad en Ambiente y Gloria Inés Ramírez en Trabajo, quienes han sido destacadas por su labor. Y finalmente Iván Velásquez en Defensa, un reconocido jurista sin experiencia en el sector, que va a completar dos años en una de las carteras más complejas para cualquier gobierno.

Francia Márquez como vicepresidenta lideró la creación del Ministerio de la Igualdad, que recibió un duro golpe pues la Corte Constitucional anuló el trámite de dicha cartera y le dio hasta 2026 para subsanar los errores.

Pero, ¿Qué dice este hecho sobre la forma de gobernar de un mandatario?

Por un lado, la politóloga y abogada Patricia Muñoz considera que si bien los mandatarios deben ajustar el gabinete ministerial en la medida que avanza en las reformas o políticas de gobierno, “los numerosos cambios que ha realizado el presidente Petro muestran dificultades, primero en la selección de los ministros y luego en la coordinación de trabajo con los nombrados. Esta falta de articulación se refleja en la baja ejecución y cumplimiento de objetivos en varios sectores y sobre todo en las dificultades del gabinete ministerial para construir diálogos que lleguen a acuerdos en la toma de decisiones y en la construcción de las políticas públicas”, señala Muñoz.

El profesor y analista Carlos Prieto va más allá y asegura que “esa inestabilidad es la causa de la pobre ejecución y de la falta de coherencia en las acciones del Ejecutivo. Y esto se agrava si se tiene en cuenta que los ministros que se mantienen son los que hacen parte de su ‘núcleo duro’ y que están ahí más por afinidad ideológica que por capacidad política o de gestión. Así pues, tenemos a un presidente atrapado en su discurso, rodeado de unos aulicos y defensores ideológicos y un Ejecutivo inoperante. Recuerda un poco al Perú de Pedro Castillo”, sostiene Prieto.

Lo cierto es que el presidente Petro volverá a hacer cambios en los próximos días. Fuentes de Casa de Nariño aseguran que el mandatario ha exigido más resultados a corto plazo y que el ambiente en los consejos de ministros es cada vez peor. En cualquier caso, aunque todos los presidentes han utilizado los ministerios como fusibles, lo cierto es que las municiones de Petro parecen acabarse sin que se cumplan aún dos años de mandato.

