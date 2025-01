Frente 18 de disidencias desmintió plan para atentar contra el gobernador de Antioquia

En la mañana de este martes, fueron filtrados por la prensa documentos de inteligencia militar que daban cuenta que había un plan para atentar contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.



En dichas indagaciones, se reseña que sería una estructura de las disidencias de las Farc con presencia en la subregión del Magdalena Medio la que estaría planeado atentar contra el mandatario regional.



“Integrantes del bloque Magdalena Medio estarían realizando coordinaciones con personal integrante del componente armado que hace injerencia en la ciudad de Medellín para la materialización de este atentado terrorista contra el señor gobernador de Antioquia”, aparece en dichos documentos.



El Ejército tendría suficientes indicios para sospechar que dicha estructura criminal estaría no solo movilizando dinero y arsenal, sino integrantes armados para materializar un atentado en contra de Rendón.



Las Fuerzas Militares presumen que desde esa subregión se estaría coordinando una acción con células urbanas de dichas disidencias con presencia en el Valle de Aburrá.



Sin embargo, en el anochecer del mismo martes, se conoció un comunicado que sería del Frente 18 Román Ruíz, de las disidencias de las Farc, liderado por alias Ramiro que dice lo siguiente:



“Negamos a cabalidad la falsa propaganda que se ha venido divulgando en cuanto al deseo y supuesto plan del frente 18 Román Ruíz, en cabeza del camarada Ramiro, por extinguir al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón”.



Desde esta estructura armada aseguraron que están “comprometidos con fortalecer el proceso de paz” que llevan a cabo con el Gobierno Nacional en el marco de la Paz Total y que en ese sentido se encuentran cumpliendo un cese al fuego pactado con el Gobierno.

Igualmente, desde la Mesa de Diálogos de Paz compuesta por representantes del Gobierno Nacional y de los bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes respaldaron el comunicado del Frente 18 y rechazaron “cualquier forma de violencia que pueda afectar el ejercicio de la administración pública del departamento de Antioquia”.



No obstante, hay que recordar que el Frente 18 no es el único con presencia en el departamento.



Arropado bajo la estructura del Estado Mayor Central (EMC), el Bloque del Magdalena Medio tiene presencia en zonas como el Catatumbo, el Sur de Bolívar, y el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.Si bien dentro de esta estructura la de mayor peso es el Frente 33, con epicentro en el Catatumbo, en Antioquia también tiene asociadas estructuras como el Frente 4, el Frente 18 y el Frente 36.



Este último, vale recordar, es el mismo comandado por alias Firu, quien el año pasado había sido nombrado gestor de paz por el Gobierno Nacional y que encabezó la controvertida caravana de la UNP en la que se encontraron armas, dinero en efectivo y hasta oro. Dentro de las hipótesis que estudian las Fuerzas Militares estaría la de un plan estructurado precisamente desde esa agrupación.



Al respecto, el gobernador Rendón ha dicho que la información sobre las amenazas en su contra “deben ocuparnos, pero enfrentar delincuentes para defender a los Antioqueños implica asumir riesgos. Estamos firmes, me siento bien protegido por Dios, los Soldados y Policías. Seguiré recorriendo a Antioquia y estaré donde los Antioqueños me necesiten. Mi familia y yo les agradecemos cada uno de sus mensajes”.

