Fiscal General de Colombia dice que aún no hay rastro de ‘chuzadas’ con Pegasus

En la mañana de este lunes, 9 de septiembre, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió al software Pegasus que, según el presidente Gustavo Petro, se habría comprado durante el Gobierno de Iván Duque Márquez y con el cual se habría interceptado su campaña política en 2022.

“El presidente medio a conocer que existía esa información. Nosotros no tenemos aún esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió. Es muy sofisticado y normalmente no deja rastro. No basta con hacer el rastreo de un teléfonos. Es un sistema malicioso. Esperamos darle una respuesta más completa al país”, afirmó la jefa del ente acusador.

Justamente horas antes, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al sistema Pegasus, que según dijo la semana pasada, habría sido comprado por el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, y con el cual se habría interceptado su campaña política desde octubre de 2022, tal y como lo ha dicho la Fiscalía General de la Nación.

El mandatario de los colombianos anunció a través de su cuenta de X que el Gobierno contratará un servicio para detectar este software en sus teléfonos. “Trataré de contratar un servicio especializado que detecte rastros de infección del Pegasus en los teléfonos de la ciudadanía”.

“Toda persona que tenga sospechas de infección ilegal de sus teléfono puede consultar en esta pagina o cuando prestemos el servicio del Gobierno. Le pido a los jóvenes que estuvieron cerca o llamaron a líderes juveniles desaparecidos o muertos en dertención en el paro que usen estos servicios”, afirmó el mandatario de los colombianos.

Gustavo Petro señala al Gobierno Duque de comprar Pegasus para interceptar su campaña

De forma sorpresiva y mientras los colombianos esperaban que el presidente Gustavo Petro hablara del paro camionero que ya completa cuatro días, el jefe de Estado dio alocución presidencial para hablar del ‘software’ espía Pegasus, que se habría comprado por parte de inteligencia durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, y que habría sido utilizado para ‘chuzar’ su campaña en 2022.

“Decidí pedir una información que me parecía importante, cuando diversos magistrados empezaron a hablar de interferencias a las comunicaciones, por sospecha o realidad, y sobre todo cuando siendo candidato hubo una situación con una serie de informaciones que no pueden provenir de interceptaciones ilegales, así que les voy a explicar lo que sucede”, dijo el mandatario de los colombianos.

Según reveló, esta compra se habría hecho en 2021 a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía por un monto de 11 millones de dólares y hubo una primera consignación de 5.5 millones en efectivo.

“Hubo un lavado de activos desde nuestro propio Estado para la compra de este software (...) En julio-agosto de 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual de cinco millones de dólares en efectivo en la cuenta de la empresa. El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 billones firmado entre NSO y la dirección de inteligencia policial de Colombia,Dipol, afirmó el jefe de Estado.

Posteriormente agregó que solicitó a las entidades judiciales que se comiencen con las investigaciones para determinar cómo se habrían dado esas interceptaciones ilegales a la campaña presidencial de 2022.

¿Qué es el ‘software’ espía Pegasus?

Este ‘poderoso’ sistema fue creado por la empresa de seguridad privada de Israel, denominada NSO Group, y tiene como principal objetivo espiar. En su momento, cuando se creó, tuvo como argumento combatir el terrorismo y la delincuencia.

Su nombre se hizo más conocido cuando se alarmó en España que varios políticos, de diferentes corrientes, habían sido interceptados a través del ‘software’ pegasus. Las ‘chuzadas’ se habrían dado a través de sus redes telefónicas.

Esta ha sido una de las herramientas más sofisticadas para interceptar comunicaciones. Según el presidente Gustavo Petro, en Colombia se habría utilizado por el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez para ‘chuzar’ las comunicaciones de su campaña política que inició en octubre de 2021, dos meses después de la compra del software.

¿Qué dice el Gobierno Duque?

Luego de que el presidente Gustavo Petro diera esta alocución presidencial que fue criticada por diferentes sectores políticos, toda vez que esta información ya se conocía además que existe la coyuntura del paro de los camioneros, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Víctor Muñoz, se pronunció al respecto.

“El presidente desestima el paro, y busca desviar la atención. Petro genera cortina de humo con el cuento de Pegasus, que es un re frito, sin soportes y generando narrativas. Se le olvida que su mismo ministro de Defensa ya había desmentido esa compra”, afirmó el exfuncionario del Gobierno Duque.

De igual forma, Víctor Muñoz sostuvo que es “absurdo” pensar que el Gobierno Nacional hubiera hecho esta millonaria compra en efectivo, debido a que quedan registradas en las cuentas de la Nación.

“Es absurdo pensar en compras en efectivo. Toda compra de bienes y servicios se paga desde las cuentas de la nación. No hay un solo contrato en Secop con la empresa que menciona Petro en su alocución. Menos mal no habló otra vez de la migración a causa del cambio climático o de los problemas de otros países. Quieren que nadie hable de la violación de topes en la campaña, o del paro, sino del nuevo globo”, afirmó.

