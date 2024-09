El grupo Egmont y el riesgo para la inteligencia de Colombia tras la denuncia de Petro por el software Pegasus

El mundo de la inteligencia militar o estatal es incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, pero entre gobiernos es una rutina del día a día para la lucha contra el lavado de activos, los grupos terroristas transnacionales, el narcotráfico y la defensa de los intereses de cada país.

Esta semana, cuando se esperaba que el presidente Gustavo Petro se refiriera al paro camionero que tuvo paralizado al país por inconformidades con el alza del ACPM, el mandatario dio un anuncio que al principio era enrevesado y citó una larga lista de códigos letra por letra para señalar que el Gobierno del expresidente Iván Duque había comprado de manera ilegal y en unas condiciones propias de una transacción de la mafia, un software con la capacidad de espionaje de celulares de cualquier tipo.

Millones de colombianos pudieron escuchar: “Martes 27 de agosto de 2024, no hace mucho. Archivo en REFSIU20240721379 Referencia 62-0124-24. Para: Luis Eduardo Llinás Chica, director general de la UIAF Colombia. Referencia: su solicitud de información frente a NSO Group limited. El contenido de este informe es altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF sin el consentimiento previo por escrito de la autoridad de previsión de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de Israel IMPA”, leyó el presidente.

“Como soy el presidente de la República y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza me salgo de esta prohibición ”, siguió.

Por esto, cuatro fuentes que han trabajado en organismos de inteligencia sobre el origen de ese documento y las consecuencias para el país de que el presidente hubiera violado la confidencialidad de la respuesta, tal como se advertía al inicio de la carta dirigida al director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF).

Hubo una imprecisión. Petro aseguró más adelante en su alocución que la IMPA era la agencia de inteligencia de Suiza, y que esta había corroborado la información de las transacciones bancarias para la compra de Pegsasus. Sin embargo, como lo dijo al inicio de su mensaje en televisión nacional, la IMPA es la agencia de inteligencia contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo de Israel, no de Suiza.

Todas las características del mensaje cifrado apuntan a señalar que se trata de un documento del canal cerrado de Egmont. Esta es una organización multilateral que reúne a más de 170 agencias de inteligencia financiera de gobiernos del mundo. Es un organismo que se encarga de organizar la logística de la cooperación país a país para que las agencias de inteligencia financiera puedan enviarse información en la vía de la cooperar contra el lavado de activos, la persecución de los bienes de grupos terroristas y en general de todo el dinero producido a partir de actividades ilegales que circula en el mundo.

El grupo Egmont tiene un mecanismo de envío de información que se llama el canal cerrado. Por ejemplo, las agencias de inteligencia no pueden compartirse la información solicitada de una a otra por correo electrónico. Deben cumplir con protocolos de ciberseguridad y de confidencialidad estrictos para que los mensajes no sean filtrados y no se pongan en riesgo las operaciones desarrolladas en cualquier país del mundo, entendiendo que los objetivos pueden ser desde delincuentes comunes que laven activos, hasta peligrosos narcotraficantes jefes de carteles o grupos terroristas como Hamas.

Una de las fuentes consultadas aseguró que la exposición de esa información tiene consecuencias serias para el país. “Ese documento es del canal cerrado de Egmont. Tiene todas las señales de ser un documento enviado por el grupo Egomnt. Que el presidente lo haya revelado es sumamente grave para la cooperación de la inteligencia de Colombia. La violación de la confidencialidad de un documento de estas características hace que las agencias de inteligencia financiera no puedan volver a confiar en la UIAF porque el presidente de Colombia acaba de hacer una alocución pública exponiendo todos los detalles cifrados de una comunicación reservada”, señaló.

La teoría del presidente es que con dinero incautado a narcotraficantes colombianos, entre julio y agosto de 2021 una aeronave que “probablemente despegó desde Catam” llegó a Israel con el efectivo para comprarle Pegasus a la empresa propietaria del software que es NSO Group.

Este diario se comunicó por correo electrónico con la compañía dirigida por Yaren Shohat. Aseguraron que no pueden “confirmar ni negar que Colombia sea uno de nuestros clientes debido a las políticas de restricción”.

Cuando se les insistió por la alocución del mandatario y su teoría de que Pegasus, que no se ha encontrado en ninguna entidad del Gobierno, fue pagado en efectivo a NSO Group con dinero no reportado y además incautado a grupos narcotraficantes, respondieron: “no tenemos ningún otro comentario”.

Hasta ahora no existe ninguna prueba de que el programa en efecto haya sido comprado para ser usado en Colombia, que tiene un número importante de grupos armados ilegales con la capacidad para ejercer atentados terroristas y poner en riesgo la seguridad del Estado. Las otras fuentes consultadas agregaron que no está claro que el documento sea real y que quien debe probar si hubo un avión que salió desde espacio aéreo del país con dinero ilegal para comprar un software de espionaje es la Fiscalía.

Las repercusiones para la cooperación de inteligencia financiera tras la revelación del presidente podrían afectar la política pública contra las drogas en un momento en el que las incautaciones por interdicción se han elevado, pero los resultados generales no son necesariamente los mejores. En cualquier caso, los expertos en inteligencia aseveran que este podría ser el peor momento para la confianza de las instituciones con las que Colombia ha trabajado desde hace décadas en la lucha contra los narcos a través de la persecución de sus activos, su dinero y sus transacciones en el mundo.

