Falleció Francisco Lopera, investigador colombiano dedicado a estudiar el alzhéimer

El investigador Francisco Lopera, uno de los mayores investigadores sobre el alzhéimer no solo en Colombia, sino en el mundo, falleció en la mañana de hoy, martes 10 de septiembre, apenas tres semanas después de anunciar su retiro.

Lopera, de 73 años de edad, había anunciado el pasado 15 de agosto su retiro como científico y coordinador a cargo del Grupo de Neurociencias de Antioquia, puesto al que le destinó 40 años de su vida.

“Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Aunque esta decisión ha sido difícil, creo que es lo mejor para mi salud y para el futuro del Grupo”. Estas fueron las palabras con las que se despidió de su equipo.

El investigador antioqueño, nacido en Santa Rosa de Osos, padecía un cáncer en avanzado estado por lo que decidió dedicar el último tramo de su vida al descanso junto con su familia, lo cual lo obliga a dejar la que ha sido la pasión de su vida y que lo convirtió en una figura mundial en el campo de las ciencias.

El último reconocimiento internacional en su palmarés fue el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, que le otorgaron el 14 de abril pasado en Estados Unidos la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro. Lopera se convirtió en el primer latinoamericano en recibir este galardón, considerado el más prestigioso en el campo de la investigación de las enfermedades neurodegenerativas en el mundo, es el equivalente a un premio Nobel.

