Factura electrónica: ¿Por qué es obligatoria y qué sanciones hay si no cumple con ella?

La factura electrónica llegó para quedarse y al parecer se ha convertido en el dolor de cabeza de muchas personas que cuentan con negocios comerciales. En lo que va de 2024, la DIAN ha tomado medidas estrictas y ha cerrado 119 establecimientos, incluyendo uno muy sonado en estos días, el piqueteadero de Doña Segunda, ubicado en la Plaza de Mercado del 12 de Octubre en Bogotá.

El tema ha suscitado debates entre aquellos que defienden a la propietaria del negocio, afirmando que solo es una humilde emprendedora y otros que indican que la ley es la ley y hay que cumplirla, así tenga el negocio en un centro comercial o en un barrio popular.

No obstante, más allá del debate, lo cierto es que la obligatoriedad de la factura electrónica es un hecho y aquellos que no la expidan pueden correr la misma suerte que doña Segunda, que ha insistido que no evade impuestos, pero el solo hecho de no cumplir con este requisito puede acarrearle sanciones.

¿Qué es la factura electrónica, por qué es obligatoria y cómo son las sanciones que la Dian está imponiendo en Colombia? ¿Me pueden cerrar el negocio si no expido la factura electrónica? Acá le contamos.

