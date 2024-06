Desde hace dos años las disidencias estarían usando drones en el país

Las disidencias de las extintas Farc, a cargo de "Iván Mordisco", llevan dos años preparando el terreno para llevar el conflicto armado a un lugar que hasta ahora había sido exclusivo de las fuerzas militares y que explicó en el pasado muchas de sus grandes victorias y gestas, el aire.

En los dos últimos años, los renegados del acuerdo de paz han creado una suerte de escuadrón de ataque usando drones, de los que hasta hace apenas unas semanas el país se ha venido enterando por los heridos en atentados recientes en el Cauca, un hecho que fue revelado por autoridades de ese departamento, mientras el Gobierno ha guardado silencio, aunque el Ministerio de Defensa deslizó que se comprará un aparato para contrarrestar los ataques con esos aparatos, sin dar mayores detalles.

Colprensa habló con fuentes militares, que pidieron reserva de su identidad, pero que conocen el tema y son quienes han acumulado en todo este tiempo información de la estrategia que cada día pulen los hombres bajo el mando de "Iván Mordisco" y que podría cambiar el rumbo de la confrontación.

Consulte: ¿Habrá cese al fuego con los disidentes de la Segunda Marquetalia?

En 2022, en inmediaciones de la Macarena (Meta), las tropas capturaron a un presunto disidente que traía consigo un dron comercial, marca Dji Mini, utilizado para hacer vigilancia y seguimiento de los militares. El hecho, aunque fue catalogado como excepcional, despertó algunas alarmas en la institución, puesto que era inédito que los disidentes usaran ese tipo de aparato no tripulado para ejercer labores de inteligencia.

Lo que empezó como un hallazgo particular con los meses se convirtió en un patrón. Cada vez más unidades del Ejército reportaron sobrevuelos de drones que los seguían, que identificaban sus rutas y ubicaban los lugares donde se acantonaban.

En mayo 2023 se conoció un video que agravó todo. Hombres del frente Jaime Martínez de las disidencias, que operan en el Cauca realizaban ejercicios con esos aparatos no tripulados, que incluían levantar pequeñas cargas de arroz, simulando que eran explosivos, para determinar el peso exacto que podían soportar los drones.

Esos ejercicios se fueron replicando hasta el 1 de mayo de 2024 cuando se conoció del primer ataque con esas aeronaves en el país. Un mes antes, las tropas encontraron 200 explosivos adaptados para ser lanzados desde drones que estaban enterrados en una zona en los límites entre Cauca y Putumayo y atribuidos a los llamados Comandos de Frontera.

El ataque del 1 de mayo ocurrió a la 1:00 de la tarde en el corregimiento de El Plateado (Cauca), cuando varios drones sobrevolaron la zona y luego soltaron granadas en contra de una unidad militar que se encontraba allí.

Ya para ese momento se libraba una dura guerra entre las disidencias y el Ejército en ese departamento y en el Valle del Cauca, luego que el gobierno del presidente, Gustavo Petro, suspendió el cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC) y ordenó no negociar más con quienes operan en esa zona del país.

Hasta la fecha se han perpetrado 19 ataques, la mayoría atribuidos a las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, que han dejado cuatro personas heridas: dos civiles y dos soldados.

Ante esta alarmante situación, el Gobierno reaccionó y a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, anunció que se avanzaba en las gestiones para adquirir sistemas antidrones.

“Para esas compras ya se tienen los recursos económicos necesarios para adquirir un primer lote de estos sistemas, los cuales serán distribuidos de manera estratégica en unidades militares desplegadas en diferentes puntos de la geografía nacional, entre ellas, el Cauca”, señaló Giraldo.

Ucrania es el referente de las disidencias

Colprensa conoció que los drones que las disidencias tienen en su poder son de libre comercio y venta. Son adquiridos en almacenes de cadena, en los San Andresito de las principales ciudades y en internet. Buscan, por lo general, según fuentes de inteligencia, los más económicos pero que puedan cargar hasta un kilogramo de peso.

Muchos no cumplen con normatividades legales de seguridad aeronáutica y son difíciles de rastrear por los seriales que manejan. También los compran de color blanco para que sean imperceptibles al ojo humano, detallaron las fuentes consultadas, un hecho que se pudo constatar en videos que conoció Colprensa en los que se ve a disidentes piloteando estos aparatos, usando cargas no explosivas que lanzan en zonas determinadas como blanco.

Lea aquí: Trágico accidente en la vía Pamplona-Cúcuta: dos muertos y 29 heridos

“Con seis millones tienen un dron con autonomía de hasta 10 kilómetros”, aseguró una de las fuentes consultadas.

Luego de adquirir estos aparatos en el mercado, los disidentes les adaptan un sistema de liberación y caída que permite llevar el artefacto explosivo y soltarlo sobre el objetivo trazado.

Los militares han descubierto que de los explosivos que llevan esos aparatos no tripulados contienen metralla, alambres, balines y vidrios, con el objetivo de causar el mayor daño posible y su capacidad destructiva alcanza hasta los dos metros.

Sin embargo, son muy rudimentarios en comparación con los drones militares, los cuales son ampliamente usados en Medio Oriente.

“Son muy diferentes. Allá tienen una industria militar que se dedica a la fabricación de estos elementos, lo cual los hace muy precisos, muy técnicos, resistentes, con una autonomía superior. Incluso emplean inteligencia artificial para su mejoramiento constante. Lo que tenemos en Colombia es muy casero”, relató a Colprensa una fuente militar.

Consulte: 118 mil predios en Cúcuta a punto de ser embargados por la Alcaldía

Explicó que prueba de ello fue el ataque que las disidencias cometieron el pasado lunes en Argelia (Cauca), cuando en medio de los combates fueron soltadas dos granadas que iban enganchadas en drones y cayeron sobre una vivienda y un establecimiento comercial. Cuatro personas resultaron lesionadas.

A la pregunta sobre quiénes están entrenando a los disidentes en el uso y adaptación de estos drones, las fuentes consultadas revelaron que se nutren de material sacado de internet y de videos que circulan en redes sociales hechos por organizaciones extremistas en Medio Oriente y África.

En ese contexto, explicaron las fuentes militares, que las disidencias también han utilizado material visual que circula en internet sobre el uso de drones en la guerra entre Ucrania y Rusia. Se sabe además que tuvieron contacto con una persona que está en identificación, quien les explicó cómo usar estos aparatos, pero no se han reunido presencialmente con nadie.

Las tropas también han detectado que las disidencias no serían el único grupo armado ilegal que tendría este tipo de aparatos y armas en su arsenal, el ELN también tendría una flotilla de drones que aún no han usado porque está en tregua militar. El reto del Gobierno frente a esta situación no es fácil y aunque los aparatos para contrarrestar los usos de esos dispositivos están por ser adquiridos, la contraparte lleva dos años de ventaja.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion