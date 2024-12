Esto fue lo que dijo Fabio Ochoa tras su regreso a la libertad

Unos minutos después de que Migración Colombia confirmó que Fabio Ochoa Vásquez, no tenía ninguna solicitud pendiente de la justicia y que podía quedar en libertad, Ochoa entregó una declaración a los medios que le esperaban en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

A Ochoa, quien fue integrante del Cartel de Medellín, se le preguntó sobre si sería un gestor de paz del programa que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro, sostuvo que “no he pensado en eso. Yo soy un tipo de paz, pero no he pensado en eso”.

Sobre sus delitos que cometió en el pasado, al ser preguntado por los periodistas manifestó que: “Yo no estoy arrepentido de lo que hice porque este caso me lo montaron. Yo en el pasado me sometí a la justicia, pero este caso me lo montaron”.

El recién liberado declaró que estará viviendo en Medellín junto a su familia, como también que la seguridad que tendrá para él será privada y no de la Policía. En la noche de este mismo lunes se desplazó a la capital de Antioquia.

