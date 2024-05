Este viernes una juez definirá si anula o no el juicio a Álvaro Uribe

Una jornada de atención nacional se cumplió el pasado viernes con el inicio del juicio al expresidente, Álvaro Uribe, en uno de los hechos judiciales más esperados en la historia reciente del país. Uribe, 20 años después de convertirse en presidente del país por primera vez, se convirtió en el primer expresidente en ser llevado a juicio.

Se trataba de la audiencia en la que el fiscal delegado acusaría formalmente al líder del Centro Democrático por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos; sin embargo, la acusación no sucedió, ¿la razón? La defensa del expresidente, el abogado, Jaime Granados, solicitó la nulidad de todo el proceso, lo que obligó a la juez a suspender la diligencia, tras 12 horas de intervenciones y dejar, para este viernes 24 de mayo, su decisión frente al pedido de nulidad.

En su argumentación, el abogado Granados aseguró que la Fiscalía incurrió en imprecisiones durante la formulación de acusación, lo que a su criterio, entorpece el debido derecho a la defensa.

“No está claro qué se le imputó, no está claro los ribetes de la imputación. Todo lo contrario, justamente, a lo que es una formulación de imputación, la Fiscalía General de la Nación comunica a la calidad de imputado, estableciéndose cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y precisa en una audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia de su defensor para que sepa de qué se investigue y puede ejercer su derecho de defensa desde ese momento, si no lo hizo antes, pero acá no hay claridad”, afirmó el defensor.

Llamó la atención que durante las 12 horas de audiencia, el expresidente Uribe mantuvo su cámara apagada. Únicamente hizo aparición al inicio de la diligencia, cuando se presentó y sobre las nueve de la noche, cuando finalizó. En ese momento, aprovechó para anunciar que intervendrá este viernes una vez sea instalada la segunda sesión judicial.

“Sobre este tema y todas las imprecisiones del doctor Villalba (fiscal), me referiré dentro de ocho días para ver si el dolo es mío o es el dolo del colectivo de abogados que me viene maltratando desde hace 35 años”, dijo Uribe.

En la diligencia de este viernes, 24 de mayo, se espera, además del pronunciamiento sobre el pedido de nulidad, que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, anuncie los testigos que serán acreditados dentro del proceso al expresidente. Entre ellos se destacan: el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, esta última es la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Fiscalía. Un hombre condenado a 40 años de prisión, preso en una cárcel del país.

Justamente, fue Monsalve quien aseguró que el expresidente Uribe y sus abogados le ofrecieron beneficios a cambio de rendir falso testimonio en contra del senador, Iván Cepeda. Por esos hechos es que el exmandatario está en el actual lío jurídico.

