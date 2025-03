Estaba borracho: suegra de Armando Benedetti sobre audios con Laura Sarabia

En una entrevista con Semana, la exmagistrada y excandidata a la Alcaldía de Cartagena, Adelina Covo, se refirió a la polémica relación entre su yerno, Armando Benedetti, hoy ministro del Interior y la canciller Laura Sarabia.

Covo contó detalles de lo que fue el escándalo de los audios que dio a conocer el citado medio en su momento y que fueron una de las tantas polémicas entre los dos funcionarios.

“Armando estaba borracho el día en que envió esos audios. Tenía unos tragos adentro. De pronto estaba fanfarroneando”, le manifestó a Semana.

Ante una de las preguntas sobre el dicho de que si los borrachos dicen la verdad, Covo aseveró: “pero cuando fanfarronean, no. El borracho, cuando tiene dos copas adentro, no está borracho, da para fanfarronear y decir lo que no debió. Además, Armando es malo para conseguir plata para una campaña política. Él no sabe pedirle plata a nadie. Él no sabe hacer negocios, la gente tiene una idea equivocada de él”.

La exmagistrada ante el interrogante sobre lo que dijo Benedetti en los audios sobre los supuestos secretos sobre Petro, respondió que: “estuve cerca de la campaña, no al lado de ellos, sí, escuchaba los chismes y runrunes internos. Y reitero: no hay secretos. El secreto que sí tiene Benedetti es él mismo, el manejo magistral que sabe hacer en ciertas situaciones. Petro sabe que tiene un compromiso con la historia. Y si el proyecto político se queda hasta el 7 de agosto de 2026, pasará muy mal a la historia. Lo que pasa es que pocas personas son tan buenas estrategas como Armando. Tiene olfato para saber con quién hay que trabajar en política”.

