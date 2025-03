Fuimos superiores futbolísticamente: Bernardo Redín, tras el triunfo del Cúcuta en Cali

El Cúcuta Deportivo que tras su anterior presentación de local en la que igualó (1-1) frente a Real Cundinamarca, resultado que dejó un sinsabor entre la afición, se redimió nuevamente y de visitante el viernes fue y venció en Cali a Boca Juniors 2-0, compromiso disputado en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

Los goles para el triunfo del ‘Doblemente Glorioso’ fueron anotados por el argentino Matías Pizano de tiro penal al (22’) para el 1-0 parcial en una falta cometida al jugador Kevin Quejada. Y luego a seis minutos del final, al (84’) Quejada sentenciaría el triunfo.

Los rojinegros con esta victoria, cumplidas seis fechas del Torneo I-2025, provisionalmente son terceros con 11 puntos, producto de dos empates de local frente a Internacional de Palmira y Real Cundinamarca (1-1), tres triunfos de visitante, ante Deportes Quindío (1-0), Atlético Huila y Boca Juniors de Cali (2-0), y hasta ahora ajusta una derrota que fue en la primera fecha contra Patriotas de Boyacá (2-0).

Después de ese revés ante los del altiplano cundiboyacense, el equipo de Bernardo Redín ha venido mejorando en su fútbol e idea juego, pero en casa aún no ha podido ganar.

Sin embargo, su mejor rendimiento lo ha tenido fuera de su feudo el General Santander con el 99 % de efectividad sumando 9 puntos, seis de ellos contra rivales aspirantes a ascender la máxima categoría del rentado nacional.

La tarde noche del viernes los motilones en un buen partido se impusieron a Boca Juniors, mostrando ser un buen visitante algo importante para el equipo que pone a pensar a sus rivales.

Ante los vallecaucanos, Cúcuta fue un equipo rápido, jugando por las bandas, haciendo cambios de frente para abrir la defensa boquense que pasó amargos momentos, pero a los rojinegros les faltaba una pizca de efectividad para ponerse arriba en el marcador y llegó en un penal tras un agarrón en el área de un zaguero sobre Kevin Quejada y que Pizano haría efectivo.

Tras el gol, los motilones manejaron los ritmos del partido y las acciones de peligro generando varias opciones de gol.

No obstante, Boca reaccionaría y pondría en aprietos al Cúcuta que en el primer tiempo pese a ir ganando sacó como figura al arquero Juan David Ramírez.

Cúcuta pudo ampliar su ventaja, pero se fue al descanso conforme con el resultado a favor.

Para la etapa complementaria el partido bajó en intensidad a pesar de las ganas de Boca Juniors de querer empatar el juego, pero no supo aprovechar el hombre de demás luego de la expulsión del defensor central del Cúcuta, Julián Anaya por doble amarilla.

Parte de tranquilidad

Al final el técnico Bernardo Redín quedó tranquilo con el comportamiento del equipo y naturalmente por el resultado conseguido a domicilio.

“Pienso que en el primer tiempo fuimos superiores, no sufrimos el partido (en los primeros 45 minutos), el equipo comprendió lo que venimos hacer acá (en Cali), lo que habíamos visto de rival lo aplicamos bien. Pienso que si hubiéramos tomado mejores decisiones nos hubiéramos ido en mayor ventaja en el primer tiempo”, afirmó el estratega del once fronterizo.

En cuanto al segundo periodo del encuentro Redín comentó: “el segundo tiempo sin sufrir el partido, Boca reaccionó porque tienen jugadores que compiten bien. Y reconoció que “nosotros estuvimos erráticos en la entrega de la pelota en el último tercio y ellos tuvieron sus transiciones (en ataque), pero creo que el partido no lo sufrimos, sin demeritar al rival.

Quedo satisfecho porque se controló a un equipo que es demasiado físico e intenso y futbolísticamente los superamos” recalcó el profe.

Confianza

Del mismo modo, a la pregunta a qué debe esa fortaleza de visitante pues son nueve puntos que no son fácil de conseguir, situación que no se refleja igual de local en los que suma dos empates, el entrenador vallecaucano respondió que “el equipo cada día ha ido fortaleciéndose.

El primer partido de visitante que jugamos (ante Patriotas) fue atípico. No habíamos tenido un juego juntos ni de preparación, empezamos (la pretemporada) en el torneo con la altura, con jugadores que recién llegaban, de ahí para adelante el equipo fue tomando forma.

El partido contra Internacional de Palmira también lo sufrimos un poco, pero reitero el equipo se ha ido consolidando se han compenetrado más los muchachos, entendiendo más, creyendo más en la idea y de visitantes hemos sido fuertes porque interpretamos bien, los juegos los leemos bien, pero nos está costando de local.

Y explicó “no en el juego sino en el marcador porque creamos muchas opciones y no las finalizamos o tomamos las decisiones que no son y por eso no hemos podido ganar de local”, admitió Bernardo Redín.

No obstante, el técnico manifestó que esa falta de efectividad de local se debe a la ansiedad y es algo que viene recalcando en los entrenamientos.

El próximo compromiso del once fronterizo será el domingo 16 marzo cuando reciba a Bogotá FC.

