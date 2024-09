Está dada la orden: matar o tumbar al presidente en los próximos tres meses, Petro

Pasadas apenas 48 horas desde que firmó una directiva presidencial orientada a fortalecer los vínculos entre las autoridades públicas y los periodistas y medios de comunicación en el país, este jueves una vez más el presidente Gustavo Petro arremetió contra la prensa. Al hablar nuevamente de “golpe de Estado” y azuzar a sus bases, el mandatario reclamó por manipulación y acusó a los medios “de llevarse las ganancias de la salud y el trabajo”.

Las declaraciones las dio el jefe de Estado desde Armenia (Quindío), donde instaló el encuentro nacional de medios alternativos, comunitarios y digitales, hasta donde llegaron varios de sus escuderos, como el director del RTVC, Hollman Morris, y Walter Rodríguez, mejor conocido Wally, influencer petrista que tuvo jugosos contratos en el actual Gobierno.

“En Colombia no hay sino una sola voz, la de los grandes medios de comunicación. La voz del poder del dinero y su capacidad de manipulación para que ellos sigan siendo los dueños del poder y para que el país siga siendo desigual, violento y antidemocrático. En medio de ese autoritarismo y ese caos de la violencia, ellos van llevándose las ganancias de la salud, del trabajo de los colombianos”, reclamó el primer mandatario.

En esa línea, alegó que los medios apuestan a la “homogenización de mentes” y arremetió contra la prensa tradicional señalándola de promover un pensamiento único: “los grandes medios se financian fundamentalmente con los grandes capitales. Son como dos visiones diferentes de Colombia: una voz unida a través del poder del dinero, que trata de manipular la conciencia popular hacia los intereses exclusivos y egoístas muchas veces de los propietarios de esos medios, y otro intento por lograr que cada ciudadano tenga una apreciación más subjetiva de diversas fuentes de la realidad”, aseguró.

Por otro lado, Petro, quien dijo ser un “político comunicador alternativo”, aseguró que “Twitter está en manos de un nazi”, en referencia a Elon Musk, y que en cualquier momento podrían cerrarle su cuenta en esa red social.

“Las redes, por haber demostrado su capacidad alternativa en el mundo, ahora son compradas por los más ricos del mundo, como hicieron acá en Colombia. Ahora donde yo me expreso hay un señor proclive a los nazis: Elon Musk. En cualquier momento él cierra mi cuenta”, dijo.

Vanagloriándose de ser precursor de las redes sociales y de ser el primero que las usó para hablar, Petro se refirió al manejo que da a su cuenta en X. “Me criticaban, ‘que vive en el Twitter, que no gobierne desde el Twitter’. Si no hubiera hablado desde las redes –Facebook primero–, a mí me hubieran silenciado hace tiempos y no estaría aquí hablando”.

Además, acusó a los periodistas de repetir como “loros” la ideología de los dueños del capital: “no matan al periodista arrodillado. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital que son sus patronos. No, matan al que crítica, al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico”.

Por ello, insistió en que hay un “enorme ejercicio de manipulación mental”, asegurando que no de otra forma se explica cómo un ciudadano “vota y apoya la desigualdad y la violencia”. Para Petro, la supuesta manipulación se da a través de una “feroz concentración del contenido y del poder comunicacional en una élite pequeña muy adinerada”. Desde su perspectiva, lejos de informar, en los medios no se expresa el pueblo, sino “los dueños del dinero, hablando a nombre del pueblo”.

