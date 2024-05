¿Es cierto lo que dice Francia Márquez de que hace 100 años no se creaba un ministerio en Colombia?

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, es foco de una nueva polémica. El martes, la política caucana fue llamada a declarar ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso sobre los avances del Ministerio de Igualdad, cartera cuya creación fue aprobada por el legislativo en enero del 2023, pero que hasta el momento no ha mostrado resultados concretos de su gestión.

La cartera de igualdad, que tiene como objetivo garantizar la inclusión y protección de las mujeres, los pueblos étnicos, la comunidad LGBTIQ+, los migrantes, personas con discapacidad, entre otros grupos poblaciones que históricamente han sido vulnerados, no ha ejecutado tan siquiera el 1% del presupuesto que le fue aprobado para 2024, que asciende a 1.8 billones de pesos.

Hasta el momento, de acuerdo con información publicada en Infobae, ese ministerio ha ejecutado el 0,36% del presupuesto que le fue asignado para este año. Sobre esta situación, Márquez dio una explicación que, en lugar de amainar la situación, multiplicó las críticas.

“Si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino porque hemos creado una institución desde cero. Esta no es una tarea fácil. En 100 años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacían 100 años, desde el siglo pasado, y nosotros llegamos aquí con esta tarea”, aseguró la vicepresidenta.

De acuerdo con su relato, la ejecución del presupuesto no se ha hecho porque apenas están terminando de hacer los trámites de creación de la cartera. Según dijo, después de su nombramiento como ministra (cargo por el que no recibe salario), tuvo que sacar el RUT, constituirlo como entidad, sacar las cuentas de Hacienda y luego pagar para que se hiciera una página en Función Pública con el objetivo de colgar las hojas de vida de las personas que se integrarán a trabajar en los proyectos que adelante el ministerio.

“Toda esa tramitología nos tomó dos meses. Es el 12 de agosto que nombramos a la primera funcionaria, que es la secretaria general del Ministerio. Ella empieza a hacer los manuales de funciones del resto de los funcionarios para ir nombrando. No es cierto que el Ministerio tenga 700 funcionarios recién nombrados”, dijo, aclarando que se van nombrando a medida que reglamenten cada una de las funciones dentro de la cartera.

Esta cartera tiene entre sus proyecto bandera potenciar el Sistema de Atención, Prevención, Monitoreo y Seguimiento de violencias basadas en género, que tendrá una inversión de 20.000 millones de pesos y se espera que entre en vigencia el próximo primero de junio.

Aunque la vicepresidenta se defendió diciendo que la falta de ejecución del presupuesto no ha sido porque sea perezosa, sino debido a las dificultades de crear la cartera desde cero, por lo que aseveró que “no me pidan ir más allá de lo que la ley y la misma Constitución ha definido de cómo se hace la administración pública.

“Estoy cumpliendo con mis funciones en el marco de lo establecido en el Estado colombiano de cómo debe funcionar la institucionalidad”, agregó la ministra. Sin embargo, parece que en sus declaraciones se le olvidó aclarar un detalle. Márquez dijo que en 100 años no se habían creado ministerios en Colombia, algo que no es cierto. Siete de los 19 ministerios que tiene el país en este momento fueron creados después de la promulgación de la constitución de 1991.

El primero fue el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se fundó en 1991. Dos años después, en 1993, se creó el Ministerio de Ambiente. En 1997 se creó el Ministerio de Cultura.

Por su parte, en lo que va del siglo XXI se han creado cuatro carteras. El primero fue el Ministerio de Vivienda, que se fundó en 2011. Ocho años después, en 2019, se fundó el Ministerio del Deporte, mientras que en 2020 nació el Ministerio de Ciencia. El último, claro está, es el de la igualdad, que hoy tiene a la vicepresidenta de nuevo en el foco de una polémica.

