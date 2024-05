El presidente Gustavo Petro dirá ante la ONU que Colombia no quiere cumplir los Acuerdos de Paz

En medio del evento de la posesión de Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente Gustavo Petro advirtió que irá ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas a decir que el Estado colombiano no quiere cumplir los acuerdos de paz firmados con el gobierno Santos.

El mandatario señaló que existen varias trabas en el proceso de implementación de los acuerdos de paz con las Farc, lo cual obligaría a reconocer este incumplimiento por parte del país.

“Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir y esto no es un juego, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir ‘definitivamente el estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó’”, señaló.

En su intervención en la Casa de Nariño, Petro alertó que esta decisión traería graves consecuencias, debido a que este fue un acuerdo con las Farc, pero también con el mundo.

“¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves por la credibilidad del estado Colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados que bastante gorditos estaban en ese momento. No, ese no es el problema, el problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó”, dijo.

Y agregó: “No cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas, de otra manera, porque el tiempo y la historia cambia, pero no estamos sembrando el camino de la paz en mi opinión, el camino pasa por cumplir”.

“No es aspectos puramente técnicos; tampoco se han cumplido la reinserción, las amnistías”, señaló y manifestó que existe un colapso desde el año 2016 y que además varias entidades presentan incumplimientos en varios temas básicos.

El presidente agregó que hay tres ejes básicos firmados en los acuerdos de paz que no se cumplen, como lo es la reforma agraria, la transformación del territorio por el tema de vigencias futuras y la verdad como instancia de cierre; señalando que estos son incumplimientos de la justicia, los trámites administrativos que se encuentran demorados y hasta de la JEP.

“Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad, la demostración de esto es la discusión que hubo alrededor del tema de Mancuso. La discusión jurídica es que Mancuso es un paramilitar no una bisagra y al ser un paramilitar la instancia no es la JEP sino Justicia y Paz y ahí la verdad se fragmenta”, sostuvo el mandatario.

Y continuó diciendo: “La verdad se fragmentó y si se fragmenta el proceso investigativo, pues es la pieza angular de la impunidad. Así se hizo la impunidad premeditada y estructural y si se fragmenta, pues nunca sabremos la verdad”.

El mandatario señaló que se llevan décadas realizando estas discusiones, pero que aún no hay consensos para cumplir con los acuerdos firmados que se tendrían que cumplir a pesar del cambio de gobierno y de presidente.

