El magistrado Jorge Enrique Ibáñez niega ser víctima de supuestas "chuzadas"

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, señaló este miércoles que no se considera “víctima” del presunto espionaje en su contra, de personas de su entorno familiar y miembros de su grupo de trabajo, pero que tenía la obligación de informar esas “situaciones irregulares” a la Alta Corte.

Ibáñez explicó que detectó una serie de actuaciones sospechosas desde el segundo semestre del año pasado, con una mayor intensidad en los últimos dos meses.



"Tres de cuatro magistrados auxiliares reportan estas situaciones", detalló, subrayando que, tras una revisión exhaustiva, se concluyó que no se trataba de problemas técnicos, sino de situaciones irregulares que ameritaban ser informadas a la Corte.



Sostuvo que no formuló ninguna denuncia penal ni es parte de algún proceso judicial. Además, destacó que seguirá “cumpliendo de manera transparente, objetiva y tranquila” sus funciones como magistrado de la Corte Constitucional.



Igualmente, negó cualquier filtración en la denuncia de presuntas interceptaciones, señalando que la información fue presentada formalmente ante el presidente de la Corte, José Fernando Reyes, y a la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

El magistrado mencionó que la Fiscalía está verificando las pruebas presentadas y recordó que no es la primera vez que sus comunicaciones han sido intervenidas. Anteriormente, también fue objeto de seguimientos, situación que reportó sin que afectaran su independencia y neutralidad.



Aseguró que la Fiscalía cuenta con los elementos técnicos y la información necesaria para avanzar en la investigación.



"Yo he ampliado esa información, los magistrados auxiliares también han presentado datos y estamos a disposición de la Fiscalía para cualquier cosa que requieran”, resaltó.

En respuesta a las declaraciones del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien calificó las denuncias de "rumores", el magistrado Ibáñez manifestó su respeto por las declaraciones del funcionario y de cualquier otro miembro del Gobierno.



El magistrado Ibáñez también afirmó que no debería declararse impedido mientras no se active ningún mecanismo de control judicial ante proyectos que deban pasar la revisión del alto tribunal.



Ibáñez subrayó la importancia de que un juez de la República no debe temer a este tipo de actividades. "Un juez debe mantenerse tranquilo y sereno para adoptar las decisiones que en derecho correspondan", concluyó.

