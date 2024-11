El eco del grito “fuera Petro”: las veces en que ha molestado al presidente

El presidente Gustavo Petro no tolera que algunos ciudadanos le griten “fuera Petro”. Por lo menos así lo ha expresado en varias ocasiones en que algunas multitudes en partidos de fútbol, conciertos o bares coreen esa frase. Con frecuencia hace referencia en sus discursos a que la que las personas que expresan su molestia con este Gobierno están direccionadas por sectores de “extrema derecha”.

Incluso, a mediados de noviembre del año pasado, en un partido de la Selección Colombia en Barranquilla, una buena parte del estadio gritó “fuera Petro”; su hija menor, Antonella, su hijo Nicolás Alcocer Petro y la Primera Dama, Verónica Alcocer, se retiraron del lugar pues se encontraban en un palco. “Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes”, dijo en su momento el jefe de Estado.

Pero en las últimas horas fue más allá. El mandatario se atrevió a decir, sin prueba alguna, que algunos ciclistas que asistieron el domingo pasado a la despedida en Medellín de Rigoberto Urán eran pagos: “Pagar por un ‘Fuera Petro’ para que quienes asesinaron 6.402 jóvenes, se robaron el país y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder”, dijo en la red social X a la vez que compartía un video en el que el José Cardona, conocido en redes sociales como “Digamepepe”, criticaba a los asistentes al evento ciclístico y se burlaba de Urán.

“Quejándose todo el tiempo porque no hay un hijueputa peso, pero eso sí, vamos a la cena con Rigo, pagamos dos millones y medio de pesos por comer con él y le decimos que nos enseñe a ser famosos y millonarios”, decía Cardona indignado en el video compartido por Petro.

El malestar por el mensaje del jefe de Estado, en el que simplifica y menosprecia una expresión ciudadana, molestó incluso a seguidores suyos como la cantante Adriana Lucía: “Me parece absurdo e innecesario que el presidente esté compartiendo este tipo de videos. Es pequeño y bajo atacar a una persona por una incomodidad personal. Rigoberto Urán merece todo el respeto así como lo merecemos todos independientemente de cómo pensamos”.

“Se me sale de las manos”

Rigo, quien se declaró triste por las acusaciones, reaccionó: “yo no puedo controlar lo que piensa la gente. Estábamos todos en la rampa de salida, algunos gritaron, claro que los escuchamos, pero uno no puede hacer nada. Uno no puede controlar el pensamiento de 10.000 ciclistas para competir y menos cuando se ha escuchado en estadios. Son cosas que a mí se me salen de las manos”, expresó el ciclista a Blu Radio.

En el “Giro de Rigo 2024”, como se denominó el evento, no solo se inscribieron antioqueños. De hecho, los pedalistas locales fueron una “minoría”: solo fueron 1.500, según dijo Rigoberto Urán. Los otros 9.500 llegaron desde diferentes regiones de Colombia y otros países para asistir a la despedida de uno de los pedalistas más queridos en el pelotón mundial.

Expertos consultados controvierten al presidente Petro porque gritar “fuera Petro” es una expresión válida en una democracia, como lo puede ser cualquier otra frase contra un dirigente político sea de la ideología que sea.

Así lo explica, Carlos Prieto, profesor de ciencia política de la Universidad Javeriana: “deberían ser atendidas en un contexto de libre expresión y de manifestación legítima de la protesta social al margen de que sean señal de oposición o que no le gusten al gobierno de turno (...) El hecho de descalificar un movimiento social señalando que se trata de algo que es manipulado o que es pagado o financiado por algún interesado, sin que exista ninguna prueba, (...) muestra la desconexión con la realidad”.

En la red X se desató una ola de ataques a Rigo que para los conocedores de esta red social tuvo que ver con la activación de bodegas del petrismo. Las bodegas, como bien se sabe, algunas son grupos organizados y otras son cuentas creadas o bots. Rigo no es el primer famoso que atacan, también lo hicieron en su momento con Egan Bernal, cuando este dio su apoyo público a Federico Gutiérrez, y con artistas como Shakira y Juanes durante el llamado estallido social presionándolos para que apoyaran las manifestaciones.

Las otras veces en que le han gritado “fuera Petro” al presidente

16 de noviembre de 2023

En un partido de la Selección Colombia en Barranquilla, una buena parte del estadio Metropolitano gritó “fuera Petro” y el mandatario dijo que su hija había tenido que irse por culpa de esa frase. Sin embargo, varios asistentes dijeron no saber que ahí estaba la familia presidencial.

17 de agosto de 2024

En una Asamblea de Colombia Humana, el presidente Petro dijo que quienes gritan “fuera Petro” son “asesinos y ricos” y fue aclamado por sus seguidores en medio de señalamientos a su campaña por violar presuntamente los topes de financiación.

19 de septiembre de 2024

El Consejo de Estado ordenó al presidente Petro pedir disculpas públicas: “Las personas que gritan ‘Fuera Petro’ no son asesinos, disculpen. Pero sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la Democracia”, dijo.

5 de noviembre de 2024

El presidente Petro vuelve a decir que quienes gritan “fuera Petro” son ciudadanos a los que les pagan y que apoyan al paramilitarismo y los falsos positivos, ignorando que en el pasado un alto tribunal le ordenó que no podía hacer ese tipo de señalamientos desproporcionados.

