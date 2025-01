El canciller Luis Gilberto Murillo pide prudencia a los líderes colombianos para hablar de Venezuela

El canciller, Luis Gilberto Murillo, reclamó este domingo a los "líderes" colombianos no usar la tragedia de Venezuela para sus cálculos e intereses políticos, tras las manifestaciones hechas por el expresidente Álvaro Uribe de reclamar una intervención militar internacional para "desalojar" a Nicolás Maduro del poder.

Lea aquí: Maduro le respondió a Uribe por solicitud de intervención militar: "Ven tú al frente de la tropa"

"Yo invito a los líderes del país que no usen este hecho con cálculos políticos, económicos o intereses ajenos a los justos y nobles intereses de la población que está en la frontera", afirmó el Ministro de Exteriores, quien sostuvo que frente al tema venezolano lo que se requiere son "posturas inteligentes".



"Las posturas deben ser inteligentes, que protejan el interés nacional de Colombia, sobre todo de esas poblaciones de la frontera por la ruptura de relaciones. No voy a mencionarlo en datos humanitarios, pero sí en datos económicos: Colombia dejó de percibir en ese intercambio cerca de 10 billones de dólares, en los siete años que estuvo cerrada la frontera, sin mencionar otros indicadores", precisó el Canciller.



En la víspera, Uribe, junto a los precandidatos presidenciales de su partido Centro Democrático, visitaron la frontera, desde donde el expresidente reclamó una intervención militar en contra de la "dictadura" venezolana.



"Lo que nosotros queremos, por aquello que nosotros propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela que desaloje a la dictadura", manifestó Uribe, en un acto público realizado en Cúcuta.



"Aquí no hay más caminos, qué pedimos nosotros, pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones", agregó el jefe de la oposición.



"La gente sabe cómo inician las guerras, pero nunca saben cómo terminan y el dolor de la gente; y yo invito a los líderes responsables de este país a que no planteemos alternativas que realmente no tienen cabida en un mundo convulsionado", planteó Murillo.



Las manifestaciones de Uribe se dieron un día después de la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial, pese a las dudas sobre la legitimidad de las votaciones del 28 de julio y la negativa de Caracas a presentar las actas de esos comicios.



Fue por esa razón que un día antes de la posesión que el Canciller colombiano advirtió que Colombia no reconocía la elección, precisamente por la negativa de Caracas a presentar las actas de las votaciones, sin embargo, designó al embajador en ese país, Milton Rengifo, para que asistiera a la investidura de Maduro.



La presencia del Embajador desató la molestia de sectores conservadores y de oposición que plantearon una suerte de ruptura total con el gobierno venezolano y en esa lógica apoyar al candidato opositor Edmundo González, incluso reconociéndolo como el verdadero presidente de los venezolanos.



Murillo aseguró hoy que la decisión de tener a Rengifo en la posesión de Maduro aseguraba que no se rompieran los nexos con Venezuela, dadas las precariedades que una situación de esas podría desatar en la frontera, en particular con las poblaciones de ambos lados de la línea limítrofe entre los dos países.



"Era muy importante garantizar la presencia del Embajador porque manteníamos una relación de Estado y no tener presencia era cerrar todos los canales de interlocución que nosotros necesitamos", afirmó el Canciller, en declaraciones a W Radio, en las que aseguró que "fue la decisión más responsable".



"Hemos asumido una posición que es responsable, también hemos sido muy prudentes, por eso esta relación la hemos manejado con mucho cuidado, con mucho tacto, por las implicaciones que estos tienen frente a la gente que vive en la frontera, de lado y lado", agregó el jefe de las relaciones diplomáticas del país, al sostener que es importante "salvaguardar los intereses nacionales de Colombia y sobre todo del pueblo colombiano de esa frontera".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion