Delegación del Gobierno pide a Petro definir el futuro de los diálogos con ELN

La delegación del gobierno en los diálogos del ELN, encabezados por Vera Grabe, y el senador y delegado Iván Cepeda, piden al presidente Gustavo Petro tomar una decisión sobre el futuro de los diálogos de paz con el grupo armado del ELN.

Aseguran que el mandatario debe decidir si adelanta una mesa de diálogos con la estructura de Nariño o determinar que dicho grupo haya dejado de ser parte de la organización del ELN que sí se está negociando.

“Es claro que el Gobierno nacional no puede adelantar un proceso de negociación en dos instancias con una misma organización: en este caso, una mesa nacional de diálogos como la que hoy existe con el ELN, y otra en un proceso con un frente guerrillero”, aseguró la carta.

Infórmese: En Venezuela estará funcionando el primer Sistema de Registro Civil Web para agilizar trámites de colombianos

Añaden que desde el gobierno deben decidir cuál es el futuro de los diálogos con el ELN, teniendo en cuenta que si no definen esta situación esta se volvería “jurídica y políticamente inviable”.

“Restar fusiles a la cruenta confrontación que vive el país es una obligación del gobierno, al igual que responder al cansancio de las comunidades frente a la violencia que padecen a diario, y la apuesta por la paz en el territorio”, sostuvieron.

Este pronunciamiento de los delegados del gobierno en estos diálogos con el ELN se dan en respuesta a las declaraciones de Gabriel Yépez Mejía, alias 'HH', comandante del frente Comuneros del Sur, quien admitió una clara división en los mandos de este grupo armado.

Conozca: Edwin Arrieta le prestó $900 millones a Daniel Sancho: chats revelan más detalles del caso

“Somos autónomos y el comando central del Eln (Coce) no puede decir quién es o no guerrillero del ELN, porque si el “Coce” quiere romper los diálogos con el Estado colombiano que diga la verdad al país, pero que no coja de pretexto al frente Comuneros del Sur"”, dijo en diálogo con Blu Radio.

El jefe guerrillero retó a 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García', para que digan la verdad al país sobre los casos de narcotráfico al interior del ELN e insistió que el frente Comuneros del Sur está listo para la transformación de Nariño con un proceso serio para dejar las armas antes que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion