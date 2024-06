De la paz total se está virando a la total incertidumbre: el cuestionamiento de comandante del Eln al gobierno

Antonio García, comandante del Eln, volvió a arremeter contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Aseguró que las negociaciones siguen congeladas y acusó a a política de la paz total de convertirse en una “incertidumbre total”. El Gobierno pidió al jefe guerrillero cesar con los ataques.

“Los problemas no surgieron en la última reunión, no, ellos ya venían desde hace mucho tiempo, se advirtió de manera recurrente que no era correcto seguir conversando si el gobierno no cumplía con lo acordado y firmado en documentos en presencia de Garantes y Acompañantes Permanentes”, señaló el comandante guerrillero en un comunicado.

Aunque las partes ya lograron firmar el primer acuerdo (participación de la sociedad en la construcción de paz), las partes mantienen el diálogo congelado por dos razones. Del lado del Gobierno le han pedido al Eln que suspenda de manera definitiva la práctica del secuestro con fines extorisvos, mientras que los elenos consideran irreconciliable el hecho de que el comisionado de paz tenga acercamientos de diálogo con la estructura Comuneros del Sur en Nariño, grupo disidente de esa guerrilla.