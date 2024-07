Confirman que Petro sí es quien aparece en video con una mujer en Panamá

Desde la semana pasada, la presunta caminata del presidente Gustavo Petro en suelo panameño con una mujer que no era su esposa se hicieron virales en las redes sociales. Incluso, el propio mandatario se habría referido al tema con molestia por considerar aquello como una violación a su privacidad.

En medio de tantas especulaciones, el medio La Silla Vacía, a través del ‘Detector de Mentiras’, hoy publicó información asegurando que sí se trataba del presidente Gustavo Petro, explicando en un hilo de X cada uno de los testimonios y pruebas recogidas para llegar a esa conclusión.

Como primera medida, La Silla Vacía justificó su accionar bajo dos razones: “Nuestro compromiso es combatir la desinformación en la política, y sobre este hecho había muchas versiones encontradas. Consideramos que cualquier acción de un presidente en el espacio público sale de su órbita privada”, escribieron en el primer hilo.

Posteriormente, indicaron que el presidente arribó a Panamá el 30 de junio en horas de la tarde para asistir a la posesión de José Raúl Molino, nuevo presidente del vecino país, la cual sería el 1 de julio. Entre tanto, la presidencia solo publicó la agenda de Gustavo Petro de ese día.

Con relación al lugar por donde se ve la supuesta figura del presidente en la noche del 30 de junio, La Silla aseguró que se trata de la Plaza de la Independencia, lugar hasta donde el medio asegura haber viajado para confirmar con dos testigos oculares que habrían confirmado avistar al presidente Gustavo Petro esa noche.

Asimismo, el medio en mención asegura que consultó con 12 empresarios de comercios aledaños, quienes explicaron que la visita del presidente de Colombia fue muy comentada entre ellos por aquellos días.

Sumado a ello, y con ayuda de herramientas tecnológicas como Street View, de Google, La Silla asegura que los lugares por donde se ve la figura del presidente sí corresponden a Panamá y a los puntos exactos por los que se le ve transitar en compañía de una mujer con vestido azul.

Además, el medio plantea que los elementos identitarios de la vestimenta y accesorios del presidente Petro son verídicos, haciendo una comparación con otras fotografías en las que se tiene certeza de que es el presidente Petro. También detallan en comparativa a los hombres de seguridad que lo acompañan y una que otra minucia más.

Por último, La Silla agrega que consultó a expertos en edición de videos y estos aseguraron que los viralizados no presentan evidencia de haber sido manipulados por Inteligencia Artificial (IA), por lo que su dictamen final es que sí se trató del mandatario y una mujer cuya identidad aún no se desconoce.

A continuación, todo el hilo de La Silla Vacía que explica con mayor detalle lo antes expuesto:

