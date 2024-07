Estamos corrigiendo errores: presidente Petro sobre el "remezón"

El presidente posesionó a los nuevos Ministros y Ministras que se sumarán a su gabinete después del “remezón” mediante el cual reorganizó los líderes de algunos Ministerios.

Durante el acto que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, se posesionó a los ministros de Justicia, Ángela María Buitrago; Interior, Juan Fernando Cristo, Agricultura, Martha Carvajalino y Transporte, María Constanza García. También se posesiona César Palomino como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Lilia Solano, como directora de la Unidad de Víctimas.

Posterior a tomarle el juramento a los nuevos funcionarios que formarán parte de su equipo presidencial, el presidente Gustavo Petro, respondió a las preguntas que rodean este drástico cambio en su gabinete.

“¿Por qué razón hay un cambio de gabinete drástico, casi al llegar a la mitad del Gobierno?, en realidad estamos reparando errores, y detectando temas estratégicos”, afirmó el Presidente Gustavo Petro.

“El gabinete no logra asumir el reto porque eso deja dos caminos, o nos arrodillamos y se reduce a cero el gasto público, con lo cual no solo estalla la sociedad, sino, además, hundimos la economía. Es un suicidio no cambiar y el gabinete, en medio de las burocracias, de los miedos y de la Procuraduría y de los medios, en mi opinión, se dejó encerrar”, añadió.

Por otro lado, el presidente declaró que en la reunión que adelantaba en conjunto con su gabinete previo a la posesión de los nuevos integrantes, estaban analizando cifras de la actualidad del país, a lo que el mandatario afirmó que “los números están bastante rojos”.

Además, el Presidente de la República, arremetió contra su antecesor en el cargo, pues aseguró que el país pasó de 72 billones de deuda externa e interna a 112, y según señaló, parte del dinero de esta deuda estaba destinada a atender la crisis del covid - 19, no obstante, se utilizó para financiar autopistas 4G y otros compromisos con grandes capitales.

“A Colombia, literalmente, la sobreendeudan. La experiencia que he visto en estos dos años es que pasamos de 75 billones de pagos de deuda externa e interna a 112 billones”, señaló Petro.

