Baja ejecución de acciones para la niñez en primeros 2 años de gobierno Petro

Una muy baja ejecución de los programas para la defensa de los derechos de los niños previstos en el Plan de Desarrollo, reveló un análisis hecho por la coalición de organizaciones y redes de la sociedad civil, NiñezYA, a propósito de que se cumplen dos años del Gobierno Petro.

El análisis reveló que, de los 75 principales indicadores del Plan de Desarrollo que tienen relación con los derechos y el bienestar de los niños en el país, sólo el 22,7% reportan un avance superior al 40%.

“Otro 22,7% de los indicadores reportan un avance entre 20% y 39%; 28% de indicadores no han logrado avanzar más del 20% y el restante 26,6% de indicadores no cuentan con información disponible por el tiempo de rezago o porque a la fecha no disponen de las fichas técnicas aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”, destacó la organización NiñezYA en su informe.

La organización, después de su análisis, resaltó algunos derechos que denominaron “impostergables” en los planes del Gobierno Nacional. Según NiñezYA, derechos como la salud, nutrición y educación inicial evidencian avances superiores al 40%; no obstante, puntos como la participación, fortalecimiento familiar para el cuidado y la crianza y protección contra todo tipo de violencia presentan la mayor proporción de indicadores con un avance inferior al 20%.

Dentro del informe la coalición de organizaciones destacó que en la asignación presupuestal durante los últimos años no se evidencia grandes cambios. Sin embargo, en cuanto a la ejecución, especialmente en entidades públicas y ministerios, la velocidad de la ejecución del gasto sin el pago de la deuda pública del Gobierno fue de 85,8% para el año 2023, cifra inferior al promedio registrado en los últimos 22 años la cual es de 89,9%.

“Lo cierto es que existen retos importantes en lo que resta del cuatrienio para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el PND con los 13.942.630 niños niñas y adolescentes (DANE, 2024). La sociedad civil está presta a apoyar la tarea”, concluyó NiñezYA.

