Así fue como el ministro del Interior se despachó contra Olmedo López

La semana que concluye le dejó un sabor agridulce al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Si bien aprobó de forma exprés la reforma pensional en tercer debate en Cámara, una vez más su nombre quedó en entredicho tras los señalamientos de ser uno de los artífices de la presunta corrupción que tiene en jaque a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La acusación provino con nombre propio del exdirector de la entidad, Olmedo López, quien lo acusó de ser uno de los cerebros de las millonarias coimas que supuestamente se pagaron en el Congreso para tramitar las reformas.

Al contestar un cuestionario escrito elevado por EL COLOMBIANO, Velasco insiste en que López es un ladrón, dice que “se quiere volar” y está pidiendo inmunidad “sin aportar pruebas”. En esa línea, ratifica que nunca le dio una orden directa ni era su subalterno, al tiempo que atribuye las acusaciones a una forma de obstaculizar las reformas. “Es momento de que la Fiscalía le exija pruebas”, advierte.

¿Qué responderles a Olmedo López y a Sneyder Pinilla tras las acusaciones de supuestos sobornos para el trámite de las reformas?

Olmedo López, el ladrón de la Ungrd, lleva 35 días diciéndole al país que tienen unas pruebas que nadie conoce y que todavía no están en poder de la Fiscalía. Ante la plenaria del Senado, en días pasados, como el representante del Gobierno que soy en temas legislativos, le solicité a los senadores que digan si alguna vez he ofrecido un solo centavo a cambio de votar algún proyecto. Por supuesto, ninguno puede hacer tal afirmación.

Colombia lleva más de cuatro semanas a merced de dos bandidos que fijan agenda informativa y yo creo que ya es momento de que el país sepa la verdad con pruebas. Se le acaba el tiempo a Olmedo López y es momento de que la Fiscalía también exija las pruebas y actúe con toda la celeridad porque el país tiene el derecho a conocer la verdad.

¿Qué relación tenía usted con Olmedo López en el Gobierno?, ¿cómo era su trato con el entonces director de la Ungrd?

Estrictamente de funcionarios que coinciden cuando así lo exigen las circunstancias. A Olmedo López nunca le di ni siquiera una orden directa. Con el señor Olmedo no tenía reuniones privadas, me lo encontraba en consejos de ministros, bastante lejos él de mí a la hora de sentarnos.

De hecho, fue una relación difícil por el incumplimiento de compromisos de su entidad en las zonas de riesgo. Muchos de los problemas de orden púbico que se presentaron en departamentos como Sucre, Arauca, Cauca y otros departamento, se debieron a que el señor Olmedo López no atendía a las comunidades que tenían emergencias y las comunidades salían a las vías a hacer bloqueos.

Más de una vez llamé a Presidencia a poner quejas. Aclaro que el señor López no está adscrito al Ministerio del Interior y yo nunca fui su superior jerárquico, entonces me tocaba pedirle ayuda a otros funcionarios para que este señor atendiera a las comunidades.

¿Conoció a Sneyder Pinilla?

Sí, en un PMU (Puesto de Mando Unificado) a inicios del año citado a instancias de la señora ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, al cual asistí con decenas de funcionarios, Fuerzas Militares, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, etc.

¿Cómo afecta a todo este trámite de reformas los señalamientos y acusaciones de Olmedo López?, ¿cree que se intensifiquen los reparos en la plenaria?

La declaración de Olmedo López fue solo para obstaculizar el trámite de la reforma pensional. No es casualidad que minutos antes de la aprobación total del articulado me acuse sin ninguna prueba en un intento desesperado por frenar los avances de la iniciativas. Sin embargo, a pesar de las calumnias expresadas, hoy la reforma pensional avanza.

Yo espero que no se intensifiquen los reparos contra el Gobierno. En la última semana, en medio de estos trámites legislativos, a mí se me señaló, por ejemplo, de estar en un desayuno haciendo un complot para comprar congresistas. Cuando el periodista que me hizo la nota definió el día, la hora y el sitio del desayuno para mí fue muy fácil, en cuestión de minutos, desmentir esa afirmación y tanto el medio que publicó como el propio periodista, así lo reconocieron.

El señor Olmedo López quiere impunidad y se quiere mostrar como un instrumento de otros, cuando él por su propia decisión es un ladrón. El ladrón de la Ungrd tiene mucho que explicar y cuando le pregunten detalles ahí se comenzarán a desbaratar las mentiras y tendrá que responder.

¿Ya habló con el presidente Gustavo Petro sobre los señalamientos?, ¿cuenta con su respaldo irrestricto?

El presidente ha sido muy claro. En un mensaje que publicó en su cuenta de X aseguró lo que ya yo he tenido la oportunidad de decir incluso ante la plenaria del Senado: que este Gobierno no compra congresistas. El presidente se refirió a su época en el Legislativo y recordó que fue él mismo quien mostró al país cómo se configuraban los llamados cupos secretos de contratación durante el gobierno del expresidente (Andrés) Pastrana y ha sido tajante al afirmar que, por supuesto, esa no es una práctica que tenga cabida alguna en este Gobierno.

Tal como lo señaló el mismo presidente, todas las reuniones entre ministros y congresistas obedecen a nuestras funciones constitucionales y no, bajo ninguna circunstancia, a un entramado de corrupción.