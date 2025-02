Armada mantiene dispositivo de seguridad en nueve municipios del Chocó

Con el propósito de velar por la seguridad y proteger a la población civil de la zona, la Armada mantiene presencia activa sobre el río San Juan y río Atrato, en el departamento de Chocó.



Ante las recientes confrontaciones entre el Eln y el Clan del Golfo, los cuales han generado el desplazamiento de más de 500 personas en el municipio de Istmina - Chocó, la Armada de Colombia decidió implementar un plan de intervención para contrarrestar el accionar de estos grupos.



“La Armada de Colombia, a través de sus unidades fluviales y de Guardacostas, ha desplegado dispositivos de seguridad, adelantando operaciones de registro y control en los municipios de Juradó, Riosucio, Carmen del Darién, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó, Vigía del Fuerte y el Litoral del San Juan. Con el apoyo de más de 1.200 hombres y mujeres, se refuerzan las acciones para mantener la seguridad en estos importantes afluentes”, destacó la Armada a través de un comunicado.

Como parte de la estrategia tropas de los Batallones Fluviales de Infantería de Marina No. 22 y 23, junto con personal de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano y de manera conjunta con la Brigada No. 15 del Ejército Nacional, han sido desplegadas en distintos puntos estratégicos del territorio.



El Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16 se encuentra desplegado en el río Atrato, con una extensión de 505 kilómetros navegables. Además, cuentan con un puesto de control avanzado en Matuntugo, que ejerce vigilancia en la desembocadura del río Atrato y el Golfo de Urabá.



Por otro lado, en Quibdó, un dispositivo de seguridad conformado por un grupo de combate fluvial y una patrullera fluvial asegura la libre movilidad de mercancías en el río Atrato.



La Armada informó que continuará con presencia activa en el territorio hasta que mejore la situación de seguridad.

