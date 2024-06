Amenazan a la nueva directora de la Cárcel Modelo de Bogotá

Nancy del Socorro Pérez recibe ultimátum tras asumir dirección de la Cárcel Modelo en Bogotá. Pérez, que asumió la dirección del centro penitenciario tras la muerte de Fernández, ha denunciado la recepción de panfletos en los que se le exige el traslado de dos reclusos bajo amenaza de muerte.

El coronel (r) Fernández fue asesinado el 17 de mayo de 2024 en una vía del norte de Bogotá, y las circunstancias de su muerte aún resuenan en la comunidad penitenciaria.

Nancy del Socorro Pérez, en sus primeras semanas en el cargo, ha informado que los panfletos que recibió le dan un plazo máximo de 72 horas para trasladar a los reclusos del patio 4A, advirtiéndole que de no cumplir, sufrirá el mismo destino que Fernández.

“Un cordial saludo señora directora, con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque a estas dos personas del patio 4A (…) si en 72 horas estas personas están no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas”, señala el panfleto.

Los autores del mensaje, identificados como miembros del patio 4A, amenazan con declarar objetivo militar a Pérez y a su equipo de guardias si no cumplen con las demandas.

Esta situación refleja una alarmante tendencia de intimidaciones hacia los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que ya habían vivido experiencias similares.

El coronel (r) Fernández, antes de ser asesinado, había recibido amenazas directas del conocido criminal “Pedro Pluma”. En una de las misivas, ‘Pedro Pluma’ advirtió a Fernández de que cualquier intento de requisa en el centro penitenciario resultaría en la muerte de su familia.

Las amenazas a las autoridades carcelarias no son un hecho aislado. Desde mediados de 2023, el Ministerio de Justicia declaró emergencia carcelaria debido a la creciente frecuencia de estas intimidaciones.

Bandas delincuenciales, como Los Rastrojos Costeños y su cabecilla ‘Negro Ober’, han continuado con sus actividades delictivas desde prisión, incluyendo extorsiones y amenazas a comerciantes en el Atlántico.

En otro incidente reciente, en la prisión de Tramacúa en Valledupar, se descubrió un mensaje intimidatorio contra funcionarios del Inpec, exigiendo el traslado de alias ‘Pipe Tuluá', líder de la estructura criminal La Inmaculada.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, reveló el 16 de mayo de 2024 que se han registrado más de 550 amenazas contra miembros de la institución en los últimos dos años. Gutiérrez ha solicitado la colaboración de diversas instituciones para proteger la vida de los funcionarios penitenciarios y garantizar la seguridad en las cárceles del país.

Las amenazas recibidas por Nancy del Socorro Pérez subrayan la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad y protección para los directores y funcionarios de los centros penitenciarios en Colombia, quienes enfrentan constantes riesgos en el cumplimiento de su deber.

