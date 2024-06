Superfinanciera investiga problemas de la app de Bancolombia

El superintendente financiero, César Ferrari, afirmó que la entidad a su cargo ya inició las averiguaciones para establecer las fallas reportadas en las últimas horas en algunos canales de atención de Bancolombia.

En rueda de prensa en la convención de la Asobancaria, en Cartagena, el funcionario mencionó que “sin duda es agobiante la situación por la cual atraviesa Bancolombia. Pasó antes con el Banco Itaú y se logró superar y yo espero que esto se supere prontamente”.

Manifestó que se sigue investigando qué es lo está pasando. “Nos han asegurado que esto se va a recuperar prontamente y espero que así suceda. En todo caso, eso no impide que sigamos en la línea de supervisión bancaria, respecto a las cosas que no deben volver a ocurrir. Eso implica de que se tomen medidas desde la banca, que van a ser supervisadas por nosotros para que, efectivamente, estas cuestiones no se vuelvan a reproducir en el corto plazo”.

Consultado sobre eventuales sanciones contra el banco, comentó que las medidas que toma la Superfinanciera nunca son apresuradas ni son improvisadas:

“Son medidas que son el resultado de supervisiones que hacemos estrictamente sobre la ocurrencia de un momento particular, o sea, anunciar ahora qué vamos a hacer, es simplemente un exabrupto. Por supuesto que vamos a investigar. Simplemente, esa es la naturaleza de las cosas. No se trata de esconder a nadie ni de proteger a nadie. Se trata de que se cumpla el beneficio de todos los colombianos”.

Añadió que lo único que puede anticipar es que siempre se hace una intervención adecuada, que sea propicia al momento concreto que se realiza. “Nosotros lo que hacemos es cumplir nuestro rol de supervisión y eso implica unas determinadas acciones que siguen su curso. De hecho, dejemos un chat donde regularmente nos están informando qué cosa es lo que está pasando. La investigación no demora. Lo que demora es la solución y la solución espero que sea lo más pronto posible”, concluyó Ferrari.

Por su parte, Jonathan Malagón González, presidente de Asobancaria, explicó que ha crecido exponencialmente la transaccionalidad digital en Colombia. “Estamos haciendo 30.000 transacciones por minuto, eso quiere decir que cualquier tipo de alteración o de fallo tecnológico tiene un impacto material grandísimo”.

Insistió en que el año pasado fue histórico para Colombia, porque de cada 100.000 transacciones que se hicieron, solamente hubo 9 quejas. “Uno puede decir que 9 es mucho, pero en Chile son 11, y hace 5 años eran 20, bajamos a la mitad el número de quejas por transacciones en el sector”.

*Con información de El Colombiano

