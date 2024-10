Amaranta Hank sacó a la luz chats con insistencias de Diego Cancino tras denuncia de acoso sexual

Tras las denuncias de Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior, contra exviceministro de esa cartera Diego Cancino, recién designado presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), salió a la luz otro presunto caso de acoso sexual hacia la escritora, periodista y otrora actriz porno Amaranta Hank, que reforzaría los señalamientos contra Cancino.

El presidente de la SAE y Viviana Vargas habrían quedado en almorzar para hablar un poco sobre nuevas ofertas laborales dentro del Gobierno. “Le paso mi hoja de vida, el hombre me llama y quedamos de almorzar al día siguiente. Le digo que sí, pero luego me dijo que tenía tiempo ese mismo día, 9 de octubre, para que llegara a su apartamento”, contó Viviana a la Revista Cambio.

Cuando ambos ya estaban en el apartamento, Vargas procedió a hablarle un poco de su perfil laboral, pero Cancino empezó a servirle una copa de vino con la intención de que ella bebería con frecuencia. Después de un rato, el funcionario la abrazó y le metió las manos bajo la blusa para tocarle los senos sin su consentimiento.

Viviana se alejó nerviosa y le dijo que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política, además llamó a unos amigos para que fueran en su ayuda... y en la presencia de su amigo Cancino la volvió a tocar y le hizo constantes comentarios salidos de lugar.

Los chats de Amaranta Hank contra Diego Cancino

Amaranta Hank se pronunció a través de sus redes sociales revelando unos chats en los que estaría teniendo una conversación con el actual presidente de la SAE. También agregó que ella le cree y apoya las denuncias de Viviana Vargas.

“Le creo a Viviana Vargas en su denuncia a Diego Cancino. Le creo también a las demás mujeres que mencionaron que las acosó con mensajes y llamadas. De ninguna manera me considero víctima de él, pero sí pasé un día incómodo por múltiples llamadas que me hizo una madrugada. Le contesté un mensaje un sábado muy tarde porque me dijo que era algo importante lo que quería hablar conmigo. Entonces expongo esto para que sepan que su comportamiento era habitual con varias mujeres”, escribió Amaranta, quien mostró las capturas de pantalla donde habla con Cancino.

Amaranta a Cancino- “Dime”

Diego- “¿La verdad?”

Cancino- “¿Podemos vernos, conversar muchas cosas?”

Él le hace una llamada telefónica, pero al otro día le escribe nuevamente a la escritora: “Bueno días, mil excusas. Quiero hablar contigo (...) te quiero ver”. Hank le responde: “Diego, desconozco la razón por la que me has estado buscando desde anoche, pero esto se tornó incómodo. Simplemente no quiero hablar y espero que respetes eso”.

