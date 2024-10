Seguiremos estando, de corazón, atentos: Andrés Carne de Res le envió una nueva carta a Laura Daniela Villamil

El restaurante Andrés Carne de Res le envió una nueva carta a la actriz y bailarina Laura Daniela Villamil, quien enfrenta un proceso de recuperación luego de haberse quemado en medio de un espectáculo con fuego. En medio del escrito, el negocio reitera que cumplió con la normatividad.

Pasados más de 2 meses en donde Villamil sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo luego de un show artístico con fuego, la actriz sigue un proceso de recuperación que ha tenido sus altibajos, según han contado sus familiares.

En medio de ese proceso, el restaurante ha utilizado las cartas para manifestarle su apoyo a la artista, pues hace un mes Andrés Carne de Res le había dedicado unas palabras a Laura Daniela.

En esta ocasión, la comunicación que está con firma del 25 de octubre se centró en que ellos como negocio han cumplido con la normatividad, además de que han estado atentos a la recuperación de Laura Daniela.

¿Qué dice la carta enviada por Andrés Carne de Res a Laura Daniela Villamil?

La carta comenzó refiriéndose a los años de historia del negocio, además de hacer un recuento del accidente.

“A lo largo de nuestros 42 años de historia hemos vivido, como es propio de la humana condición y sus emprendimientos, alegrías y tristezas. El pasado 17 de agosto vivimos la más dolorosa de nuestras tristezas: el accidente de la actriz Laura Daniela Villamil, que tuvo ocurrencia durante una presentación artística desarrollada, al igual que nuestras distintas actividades laborales, en cumplimiento de la estricta normatividad del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Así consta en certificación de la ARL SURA del 21 de diciembre de 2023, y en ratificación de la misma aseguradora, del 10 de septiembre de este año, días después del lamentable accidente”, se mencionó en el comunicado.

Luego, a través del escrito, se reiteró que el establecimiento ha estado al tanto del proceso de la actriz y confirmaron que esperan que la artista esté nuevamente con ellos.

“Todos y cada uno de los integrantes de nuestra nave hemos estado y seguiremos estando, de corazón, atentos a la evolución de Laura Daniela, y participamos de la alegría por su paulatina recuperación y de la esperanza en su pronto regreso a esta casa”.

“Así mismo proseguimos sin desmayo -con el compromiso y la pasión que nos es reconocida por propios y extraños- las labores inherentes a esta aventura empresarial y artística, fundamentada en el bienestar y realización personal de nuestros colaboradores y en el gozo integral de nuestros visitantes de Colombia y del mundo”, concluyó la carta firmada con fecha del 25 de octubre.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Daniela?

Días atrás la actriz mostró un avance importante en su recuperación al levantarse y caminar tras superar largos procesos quirúrgicos en donde tuvo que lidiar inclusive con hongos en su sangre.

Santiago Villamil, hermano de la artista y quien ha estado pendiente del proceso de su familiar desde el inicio ha declarado ante medios nacionales que hasta los médicos están sorprendidos con el proceso de Laura Daniela.

“El cuerpo no respondía con la fuerza de las piernas. Ella me contaba que no tenía la suficiente fuerza para ponerse de pie, pero ahora está enfocada y decidida a recuperarse y a salir de la clínica”, expresó el hermano de Laura Daniela.

*Con información de El Colombiano

