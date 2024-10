Disney acaba con las cuentas compartidas: ¿desde cuándo y cuánto tendrá que pagar?

La plataforma de streaming Disney+ anunció que tomará medidas estrictas para evitar que los usuarios compartan sus cuentas con personas que no residan en el mismo hogar. A partir del 12 de noviembre de 2024, Disney+ comenzará a revisar activamente las cuentas para identificar el uso compartido fuera del hogar principal del suscriptor.

Esta medida busca frenar una práctica común entre muchos usuarios, quienes comparten sus credenciales con amigos, familiares o conocidos que no viven en la misma residencia. Según Disney, cada suscripción debe estar asociada a un hogar específico, es decir, la residencia principal donde se utiliza el servicio. La compañía aclaró que esta restricción no significa que los suscriptores no puedan utilizar sus cuentas mientras viajan o desde ubicaciones remotas, pero el uso compartido permanente con otros hogares estará limitado.

Medidas de control y seguimiento

La plataforma empleará una serie de mecanismos para identificar la residencia principal de sus usuarios. Esto incluye la revisión de la actividad de la cuenta, los dispositivos vinculados y la conexión a internet utilizada para acceder al servicio. Estos datos ayudarán a la plataforma a determinar si la cuenta está siendo utilizada de forma legítima dentro del hogar asociado a la suscripción.

“Queremos ser transparentes con nuestros usuarios. A partir de noviembre comenzaremos a revisar las cuentas para garantizar que no se estén compartiendo entre distintos hogares. Nuestro objetivo es proteger el uso legítimo de las suscripciones y evitar el abuso de la práctica del intercambio de cuentas”, explicó la compañía en un comunicado.

Si bien Disney+ está adoptando una postura firme en cuanto a la restricción de cuentas compartidas, la plataforma asegura que no interferirá con los usuarios que accedan a su cuenta mientras viajan. Además, los perfiles adicionales dentro de una cuenta seguirán permitidos, siempre y cuando estén vinculados a los miembros del mismo hogar.

Una tendencia en la industria del streaming

Disney+ no es la primera plataforma en adoptar estas medidas. En 2023, Netflix también implementó restricciones similares con el objetivo de garantizar que los suscriptores pagaran por el servicio que utilizaban. Esta tendencia responde a los esfuerzos de las plataformas de streaming por proteger sus ingresos en un mercado cada vez más competitivo. El uso compartido de cuentas ha sido identificado como un factor que puede afectar negativamente los ingresos de las compañías, y las restricciones buscan asegurar que cada hogar pague por su suscripción de manera adecuada.

Planes de suscripción de Disney en Colombia

Disney+ ofrece dos opciones de suscripción para sus usuarios en Colombia:

Disney+ Estándar: COP 34.900 mensuales (COP 292.900 anuales). Este plan permite el acceso al catálogo completo de Disney+ y Star, con la posibilidad de ver contenido en dos dispositivos simultáneamente. También incluye acceso a los canales ESPN y ESPN3.

Disney+ Premium: COP 46.900 mensuales (COP 393.900 anuales). Además del catálogo completo de Disney+ y Star, este plan incluye deportes en vivo y acceso a todos los canales de ESPN. Permite la visualización en hasta cuatro dispositivos de manera simultánea.

La decisión de Disney+ de restringir el uso compartido de cuentas refleja una tendencia creciente en la industria del streaming. Aunque estas medidas han generado ciertas críticas entre los usuarios, las plataformas como Disney+ y Netflix parecen estar decididas a mantener estas políticas en vigor para garantizar la sostenibilidad de sus modelos de negocio.

